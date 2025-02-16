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Культура и шоу-бизнес

Димаш и певица из Китая представили музыкальный эксперимент

Музыка, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2025 11:22 Фото: dimashnews
15 февраля на китайском телеканале BRTV вышел в эфир выпуск музыкального проекта с участием Димаша Кудайбергена и китайской певицы Гун Линна, сообщает Zakon.kz.

Димаш Кудайберген и китайская певица Гун Линна представили музыкальный эксперимент, объединив казахскую и китайскую культуры, передает пресс-служба казахстанского певца. В проекте Singing for the Central Axis of Beijing они исполнили две легендарные песни.

Казахская песня "Қараторғай" и китайская "Феникс" совместили уникальный сплав национальных мотивов в сопровождении кобыза, шэна и ритмичного звучания барабанов тангу.

Фото: dimashnews

Помимо музыки, Димаш Кудайберген решил попробовать новое занятие – стрельбу по движущейся мишени.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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