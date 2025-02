Димаш и певица из Китая представили музыкальный эксперимент

15 февраля на китайском телеканале BRTV вышел в эфир выпуск музыкального проекта с участием Димаша Кудайбергена и китайской певицы Гун Линна, сообщает Zakon.kz.

Димаш Кудайберген и китайская певица Гун Линна представили музыкальный эксперимент, объединив казахскую и китайскую культуры, передает пресс-служба казахстанского певца. В проекте Singing for the Central Axis of Beijing они исполнили две легендарные песни.

Казахская песня "Қараторғай" и китайская "Феникс" совместили уникальный сплав национальных мотивов в сопровождении кобыза, шэна и ритмичного звучания барабанов тангу.

Фото: dimashnews

Помимо музыки, Димаш Кудайберген решил попробовать новое занятие – стрельбу по движущейся мишени.