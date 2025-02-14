Талантлив во всем: Димаш Кудайберген похвастался новым экстремальным умением
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Димаш Кудайберген решил попробовать новое занятие – стрельбу по движущейся мишени, сообщает Zakon.kz.
Видео со стрельбой казахстанский исполнитель опубликовал в Instagram 14 февраля.
"Впервые в жизни решил попробовать. Кажется интересно", – подписал он кадры, на которых с первой попытки выбивает все мишени.
Своей стрельбой Димаш вызвал восторг у инструктора, который заявил, что талантливый человек талантлив во всем. Поклонники певца тоже поспешили выразить восхищение его талантам.
- Привет, Ди. Пробуй все почаще, пожалуйста. Ну и талантливый чел талантлив во всем.
- Димаш, у тебя нет границ.
- У тебя хорошие глаза, Димаш!
- Первый раз? Ты серьезно? Вау, ты действительно гений! Все, что ты решил сделать, получается идеально!
- Интересно, а что он делает с первого раза плохо?
9 февраля 2025 года всемирно известный хорватский виолончелист Степан Хаусер выложил видео с Димашем Кудайбергеном, который под его аккомпанемент исполнил свою песню Stranger.
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