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Культура и шоу-бизнес

Талантлив во всем: Димаш Кудайберген похвастался новым экстремальным умением

Димаш Кудайберген, новое видео, стрельба из ружья, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 10:57 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Димаш Кудайберген решил попробовать новое занятие – стрельбу по движущейся мишени, сообщает Zakon.kz.

Видео со стрельбой казахстанский исполнитель опубликовал в Instagram 14 февраля.

"Впервые в жизни решил попробовать. Кажется интересно", – подписал он кадры, на которых с первой попытки выбивает все мишени.

Своей стрельбой Димаш вызвал восторг у инструктора, который заявил, что талантливый человек талантлив во всем. Поклонники певца тоже поспешили выразить восхищение его талантам.

  • Привет, Ди. Пробуй все почаще, пожалуйста. Ну и талантливый чел талантлив во всем.
  • Димаш, у тебя нет границ.
  • У тебя хорошие глаза, Димаш!
  • Первый раз? Ты серьезно? Вау, ты действительно гений! Все, что ты решил сделать, получается идеально!
  • Интересно, а что он делает с первого раза плохо?

9 февраля 2025 года всемирно известный хорватский виолончелист Степан Хаусер выложил видео с Димашем Кудайбергеном, который под его аккомпанемент исполнил свою песню Stranger.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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