#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
541.19
636.44
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
541.19
636.44
6.49
Культура и шоу-бизнес

Димаш Кудайберген и участники его шоу продолжают ездить по Казахстану

Шоу Димаша Кудайбергена, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2025 05:46 Фото: dimashnews
Участники музыкального проекта Димаша Кудайбергена "Voice Beyond Horizon" продолжают творческое путешествие по казахстанским регионам, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы певца, Димаш Кудайберген и участники проекта из Казахстана, Китая, Кыргызстана, Италии, Сербии и Малайзии прибыли в Актау. Туда они проделали путь из Туркестанской области.

"В рамках съемок запланированы выступления на побережье Каспийского моря, а также в одной из самых впечатляющих природных достопримечательностей Казахстана – каньоне Бозжыра", – говорится в сообщении.

Фото: dimashnews

Музыкальное шоу "Voice Beyond Horizon" реализуется Димашем Кудайбергеном совместно с китайской компанией Hunan Broadcasting System. После завершения съемочного этапа в Мангистауской области участники музыкального шоу продолжат творческое путешествие в Алматинскую и Акмолинскую области, города Алматы и Астана.

"Благодаря этому проекту несколько млн зрителей по всему миру смогут открыть для себя Казахстан как привлекательное туристическое направление", – уверены организаторы проекта.

Тем временем казахстанец Amre и юная Жасмин покорили публику на "Интервидении-2025" в Москве.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Как сформировать безопасную среду для счастливого детства, обсудили в Астане
22:02, 18 сентября 2025
Как сформировать безопасную среду для счастливого детства, обсудили в Астане
Патриарх Кирилл освятил новый храм в Астане – фоторепортаж
15:59, 18 сентября 2025
Патриарх Кирилл освятил новый храм в Астане – фоторепортаж
Объявлена дата Всемирных игр кочевников-2026
08:48, 18 сентября 2025
Объявлена дата Всемирных игр кочевников-2026
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: