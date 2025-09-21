Димаш Кудайберген и участники его шоу продолжают ездить по Казахстану

Участники музыкального проекта Димаша Кудайбергена "Voice Beyond Horizon" продолжают творческое путешествие по казахстанским регионам, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы певца, Димаш Кудайберген и участники проекта из Казахстана, Китая, Кыргызстана, Италии, Сербии и Малайзии прибыли в Актау. Туда они проделали путь из Туркестанской области.

"В рамках съемок запланированы выступления на побережье Каспийского моря, а также в одной из самых впечатляющих природных достопримечательностей Казахстана – каньоне Бозжыра", – говорится в сообщении.

Фото: dimashnews

Музыкальное шоу "Voice Beyond Horizon" реализуется Димашем Кудайбергеном совместно с китайской компанией Hunan Broadcasting System. После завершения съемочного этапа в Мангистауской области участники музыкального шоу продолжат творческое путешествие в Алматинскую и Акмолинскую области, города Алматы и Астана.

"Благодаря этому проекту несколько млн зрителей по всему миру смогут открыть для себя Казахстан как привлекательное туристическое направление", – уверены организаторы проекта.

