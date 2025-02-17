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Культура и шоу-бизнес

Шакиру экстренно госпитализировали в разгар мирового турне

Шакиру экстренно госпитализировали в разгар мирового турне, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 15:05 Фото: Instagram/shakira
48-летняя колумбийская певица Шакира отменила свой концерт в Лиме. Ее госпитализировали из-за болей в животе. Об этом артистка рассказала своим поклонникам и извинилась за отмененное мероприятие, сообщает Zakon.kz.

На странице в Instagram исполнительница хита 2001 года под названием Whenever, Wherever уточнила, что вечером 15 февраля 2025 года обратилась за медицинской помощью. По настоянию врачей ей пришлось остаться в больнице.

"Мне очень грустно, что я не смогу выйти на сцену. Надеюсь, что меня выпишут как можно скорее", – говорится в ее cторис.

Также певица подчеркнула, что ее команда уже пытается подобрать новую дату концерта.

По данным из открытых источников, Шакира должна выступить в Лиме в рамках своего мирового турне – первого за последние семь лет. Всего исполнительница планирует дать около 50 концертов в Латинской Америке, а затем отправиться в США и Канаду.

Примечательно, что четыре дня назад она опубликовала кадры с одного из своих концертов, показав восторженную армию поклонников. Тогда Шакира заявила, что ради этих эмоций и впечатлений готова работать дни и ночи напролет.

Ранее казахстанский музыкант Али Окапов поделился с общественностью важным событием, произошедшим в их звездной семье. Все дело в том, что его сыну Зейну исполнилось два года.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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