Бишкек вместо Алматы: Шакира выступит с шоу на новой арене в Кыргызстане
С такой неожиданной и приятной новостью для поклонников артистки выступил 6 сентября 2026 года управляющий делами президента Кыргызстана Каныбек Туманбаев.
Чиновник разместил видео с одного из музыкальных представлений Шакиры с вопросом к жителям страны:
"Шакира! Скоро на Bishkek Arena! Ждете?"
Несмотря на то что точная дата выступления и другие подробности пока не определены, кыргызстанцы уже собираются бронировать места.
- Обязательно пойду с дочкой.
- Как забронировать билет? Пусть мои возможности совпадут с желаниями.
- На концерты теперь только будем работать.
- Прайм миллениалов.
- Так, пора снова переезжать в КР.
- Ждем группу BTS.
- Тот момент, когда не полетела к ней на концерт, она сама летит к нам.
- Шакира в Кыргызстане… Что вы с нами делаете?
- Я не успеваю зарабатывать на концерты.
- Глазам своим не верю. Моя детская мечта увидеть ее у нас все-таки сбудется.
"Бишкек Арена" – это новый ультрасовременный национальный футбольный стадион Кыргызстана, расположенный в селе Орок на юго-западе Бишкека. Вместимость спортивного комплекса составляет более 51 тысячи зрителей, что делает его крупнейшей и самой вместительной ареной в Центральной Азии на текущий момент.
31 августа 2026 года на этом стадионе состоялась торжественная церемония открытия VI Всемирных игр кочевников (ВИК). Масштабное шоу собрало около 30 тысяч зрителей. В церемонии и параде наций приняли участие более 3 тысяч спортсменов из более чем 100 стран мира.
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