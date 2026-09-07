Бишкек вместо Алматы: Шакира выступит с шоу на новой арене в Кыргызстане

Всемирно известная колумбийская певица Шакира впервые выступит с концертом в Бишкеке, сообщает Zakon.kz.

С такой неожиданной и приятной новостью для поклонников артистки выступил 6 сентября 2026 года управляющий делами президента Кыргызстана Каныбек Туманбаев.

Чиновник разместил видео с одного из музыкальных представлений Шакиры с вопросом к жителям страны:

"Шакира! Скоро на Bishkek Arena! Ждете?"

Несмотря на то что точная дата выступления и другие подробности пока не определены, кыргызстанцы уже собираются бронировать места.

Обязательно пойду с дочкой.

Как забронировать билет? Пусть мои возможности совпадут с желаниями.

На концерты теперь только будем работать.

Прайм миллениалов.

Так, пора снова переезжать в КР.

Ждем группу BTS.

Тот момент, когда не полетела к ней на концерт, она сама летит к нам.

Шакира в Кыргызстане… Что вы с нами делаете?

Я не успеваю зарабатывать на концерты.

Глазам своим не верю. Моя детская мечта увидеть ее у нас все-таки сбудется.

"Бишкек Арена" – это новый ультрасовременный национальный футбольный стадион Кыргызстана, расположенный в селе Орок на юго-западе Бишкека. Вместимость спортивного комплекса составляет более 51 тысячи зрителей, что делает его крупнейшей и самой вместительной ареной в Центральной Азии на текущий момент.

31 августа 2026 года на этом стадионе состоялась торжественная церемония открытия VI Всемирных игр кочевников (ВИК). Масштабное шоу собрало около 30 тысяч зрителей. В церемонии и параде наций приняли участие более 3 тысяч спортсменов из более чем 100 стран мира.

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Главной приглашенной мировой звездой мероприятия стала певица Николь Шерзингер.

Не так давно ходили слухи о том, что исполнительница может приехать с концертом в Алматы. Еще в апреле 2026 года отмечалось, что выступление певицы рассматривается в рамках возможного международного турне, однако официальные договоренности еще не достигнуты, а конкретные даты и площадки не утверждены.