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Культура и шоу-бизнес

Али Окапов поделился важным семейным событием

Али Окапов поделился важным семейным событием, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 10:13 Фото: Instagram/aliokapov
Казахстанский музыкант Али Окапов поделился с общественностью важным событием, произошедшим в их звездной семье. Все дело в том, что его сыну Зейну исполнилось два года, сообщает Zakon.kz.

Артист на странице в Instagram 17 февраля 2025 года разместил серию архивных фотографий и оставил небольшую подпись под публикацией:

"С днем рождения, Зейн. Мы тебя очень любим".

Исполнитель часто делится с поклонниками семейными кадрами и историями. Комментаторы сразу же присоединились к поздравлению, оставив добрые напутствия и пожелания.

  • Просто радуюсь за них!
  • Копия папы.
  • Улыбашка, – пишут пользователи Сети, дополнительно желая здоровья, удачи и любви маленькому Зейну.

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Младший брат Окапова Мади Рымбаев также публично поздравил племянника через социальные сети.

Солистка группы "Асыл" Акерке Буркитбай и Али Окапов сыграли свадьбу в 2020 году.

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Через три года Окапов впервые показал сына публике. В конце 2024 года эстрадная певица Роза Рымбаева в беседе с журналисткой рассказала об особом чувстве, которое появилось после рождения первого внука Зейна.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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