Али Окапов поделился важным семейным событием
Фото: Instagram/aliokapov
Казахстанский музыкант Али Окапов поделился с общественностью важным событием, произошедшим в их звездной семье. Все дело в том, что его сыну Зейну исполнилось два года, сообщает Zakon.kz.
Артист на странице в Instagram 17 февраля 2025 года разместил серию архивных фотографий и оставил небольшую подпись под публикацией:
"С днем рождения, Зейн. Мы тебя очень любим".
Исполнитель часто делится с поклонниками семейными кадрами и историями. Комментаторы сразу же присоединились к поздравлению, оставив добрые напутствия и пожелания.
- Просто радуюсь за них!
- Копия папы.
- Улыбашка, – пишут пользователи Сети, дополнительно желая здоровья, удачи и любви маленькому Зейну.
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Младший брат Окапова Мади Рымбаев также публично поздравил племянника через социальные сети.
Солистка группы "Асыл" Акерке Буркитбай и Али Окапов сыграли свадьбу в 2020 году.
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Через три года Окапов впервые показал сына публике. В конце 2024 года эстрадная певица Роза Рымбаева в беседе с журналисткой рассказала об особом чувстве, которое появилось после рождения первого внука Зейна.
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