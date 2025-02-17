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Культура и шоу-бизнес

Собчак порассуждала о случайных интимных связях

Отношения, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 04:40 Фото: Telegram/Собчак
Журналистка Ксения Собчак решила поделиться мыслями об интиме со случайными знакомыми, сообщает Zakon.kz.

На днях в своем Telegram-канале Собчак призналась, что хоть и относит себя к миллениалам, но готова поддержать зумеров, которые против секса на одну ночь со случайными знакомыми. С ее слов, дело даже не в высокой морали и святой нравственности. Просто случайная связь наводит банальную скуку.

"Я уверена, для того, чтобы испытать влечение к человеку, чтобы его по-настоящему захотеть, большинству женщин необходимо почуять химию. А какая химия может быть с тем, кого ты впервые видишь? Влечение мы же не только к телу испытываем. Шутки, харизма, талант, внутренняя сила, характер – вот, что рождает сексуальность в глазах другого. Как он говорит, что он говорит, чем от него пахнет, какие книги он любит", – безапелляционно в пользу романтики и конфетно-букетных этапов высказалась Собчак.

Абсолютно неромантичной назвали Instagram-пользователи рекламное видео Рианны. Прозрачные ткани на пышных формах певицы вызвали у хейтеров ощущения чрезмерной сексуализации тела.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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