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Культура и шоу-бизнес

Рианну обвинили в сексуализации своего тела

Рианна, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2025 06:26 Фото: Instagram/badgalriri
14 февраля барбадосская певица и музыкальная продюсер Рианна подверглась мощной критике якобы за сексуализацию своего тела в рекламном видео, сообщает Zakon.kz.

Певица, конечно, очень постаралась отрекламировать новый кондиционер для волос своего бренда Fenty Hair. Ее старания буквально дошли до точки кипения зрителей, поскольку в ролике Рианна предстала в нижнем белье.

Публикация мгновенно обросла множеством негативных комментариев, в которых многократную обладательницу "Грэмми" обвинили в чрезмерной сексуализации собственного тела.

  • "Это же реклама средства для волос. Она должна быть обнаженной?"
  • "Это не реклама, а софт-порно".

Все же некоторые Instagram-пользователи встали на защиту певицы.

"Если человек по своей природе ханжа – это не проблема Рианны", – написали в одном из комментариев.

А днями ранее, на контрасте с этой рекламой, Рианна вполне целомудренно озвучила Смурфетту в мультфильме "Смурфики".

Фото Алия Абди
Алия Абди
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