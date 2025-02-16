Рианну обвинили в сексуализации своего тела

14 февраля барбадосская певица и музыкальная продюсер Рианна подверглась мощной критике якобы за сексуализацию своего тела в рекламном видео, сообщает Zakon.kz.

Певица, конечно, очень постаралась отрекламировать новый кондиционер для волос своего бренда Fenty Hair. Ее старания буквально дошли до точки кипения зрителей, поскольку в ролике Рианна предстала в нижнем белье.

Публикация мгновенно обросла множеством негативных комментариев, в которых многократную обладательницу "Грэмми" обвинили в чрезмерной сексуализации собственного тела.

"Это же реклама средства для волос. Она должна быть обнаженной?"

"Это не реклама, а софт-порно".

Все же некоторые Instagram-пользователи встали на защиту певицы.

"Если человек по своей природе ханжа – это не проблема Рианны", – написали в одном из комментариев.

А днями ранее, на контрасте с этой рекламой, Рианна вполне целомудренно озвучила Смурфетту в мультфильме "Смурфики".