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Культура и шоу-бизнес

Ким Кардашьян публично упрекнула мать

Ким Кардашьян публично упрекнула мать , фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 20:41 Фото: Instagram/kimkardashian
Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян выразила недовольство своей матерью Крис Дженнер из-за ее публикации в Instagram.

Причиной стал пост 69-летней Дженнер в Instagram, появившийся вскоре после того, как Кардашьян объявила о сотрудничестве со спортивным брендом Nike.

18 февраля Кардашьян официально сообщила о коллаборации Nike и Skims, однако спустя несколько часов Крис Дженнер опубликовала снимок, на котором позирует в сером костюме, белых носках и кроссовках бренда Alo.

Кардашьян возмутилась таким совпадением и выразила недовольство в комментариях. "Неужели нужно было выкладывать это в тот же день, когда я объявила о своем сотрудничестве с Nike?" – написала бизнесвумен.

Ким Кардашьян похвалили за скромность на фоне скандала с обнажившейся Бьянкой Цензори. 

Айсулу Омарова
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