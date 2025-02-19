Ким Кардашьян публично упрекнула мать
Фото: Instagram/kimkardashian
Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян выразила недовольство своей матерью Крис Дженнер из-за ее публикации в Instagram.
Причиной стал пост 69-летней Дженнер в Instagram, появившийся вскоре после того, как Кардашьян объявила о сотрудничестве со спортивным брендом Nike.
18 февраля Кардашьян официально сообщила о коллаборации Nike и Skims, однако спустя несколько часов Крис Дженнер опубликовала снимок, на котором позирует в сером костюме, белых носках и кроссовках бренда Alo.
Кардашьян возмутилась таким совпадением и выразила недовольство в комментариях. "Неужели нужно было выкладывать это в тот же день, когда я объявила о своем сотрудничестве с Nike?" – написала бизнесвумен.
Ким Кардашьян похвалили за скромность на фоне скандала с обнажившейся Бьянкой Цензори.
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