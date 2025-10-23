У Ким Кардашьян нашли опасное заболевание мозга: в этом она обвинила Канье Уэста

У американской телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян выявили аневризму головного мозга, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет TMZ со ссылкой на новый выпуск шоу "Семейство Кардашьян".

По словам звезды, вздутие кровеносного сосуда в мозгу обнаружили во время МРТ-обследования. Кардашьян связала проблемы со здоровьем с пережитым стрессом после развода с рэпером Канье Уэстом.

Она уточнила, что на фоне эмоционального напряжения у нее не только развилась аневризма, но и вновь обострился псориаз.

Кроме того, в программе Кардашьян призналась, что испытывает к бывшему супругу "стокгольмский синдром" – состояние, при котором человек начинает проявлять симпатию к своему обидчику.

Ким Кардашьян и Канье Уэст были женаты с 2014 по 2022 год и воспитывают четверых детей.

