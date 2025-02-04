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Культура и шоу-бизнес

Ким Кардашьян похвалили за скромность на фоне скандала с обнажившейся Бьянкой Цензори

Ким Кардашьян похвалили за скромность на фоне скандала с обнажившейся Бьянкой Цензори , фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 17:30 Фото: Instagram/kimkardashian
"Голую" затею американского рэпера Канье Уэста и его 30-летней жены Бьянки Цензори на музыкальной премии продолжают обсуждают в Сети. На фоне скандала экс-супруга бизнесмена Ким Кардашьян вышла в свет и получила массу комплиментов, сообщает Zakon.kz.

44-летняя звезда реалити-шоу появилась на гала-вечере организации за права афроамериканцев. Несмотря на свой довольно откровенный наряд Кардашьян оказалась в центре внимания приветливых комментаторов.

Так, под постом с серией снимков, где мать четверых детей предстала перед публикой в платье со вставками из кожи рептилии, полупрозрачной тканью на бедрах и голой спиной, можно встретить следующие комментарии:

  • Вот, как надо показывать тело.
  • Когда ты здесь, а твой бывший делает то, что делает.
  • Выглядишь прекрасно.
  • Молодец, Ким.
  • Ты такая красивая.
  • Так потрясающе.
  • Фантастический образ.

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2 февраля 2025 года в Лос-Анджелесе прошла 67-я ежегодная церемония вручения наград "Грэмми". Одно из значимых музыкальных мероприятий в шоу-бизнесе запомнится многочисленной аудитории нестандартным выходом богатейшего рэпера Канье Уэста с его супругой Бьянкой Цензори. Семейная пара любит эпатировать публику. Но в этот раз они превзошли себя. Так, бизнесмен был одет по классике – во все черное. Его же жена появилась на красной дорожке в коричневой шубе. Но после того, как дизайнер скинула с себя меха, то предстала перед гостями и зрителями в полностью прозрачном платье телесного цвета без нижнего белья.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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