Ким Кардашьян похвалили за скромность на фоне скандала с обнажившейся Бьянкой Цензори
44-летняя звезда реалити-шоу появилась на гала-вечере организации за права афроамериканцев. Несмотря на свой довольно откровенный наряд Кардашьян оказалась в центре внимания приветливых комментаторов.
Так, под постом с серией снимков, где мать четверых детей предстала перед публикой в платье со вставками из кожи рептилии, полупрозрачной тканью на бедрах и голой спиной, можно встретить следующие комментарии:
- Вот, как надо показывать тело.
- Когда ты здесь, а твой бывший делает то, что делает.
- Выглядишь прекрасно.
- Молодец, Ким.
- Ты такая красивая.
- Так потрясающе.
- Фантастический образ.
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