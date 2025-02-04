Ким Кардашьян похвалили за скромность на фоне скандала с обнажившейся Бьянкой Цензори

"Голую" затею американского рэпера Канье Уэста и его 30-летней жены Бьянки Цензори на музыкальной премии продолжают обсуждают в Сети. На фоне скандала экс-супруга бизнесмена Ким Кардашьян вышла в свет и получила массу комплиментов, сообщает Zakon.kz.

44-летняя звезда реалити-шоу появилась на гала-вечере организации за права афроамериканцев. Несмотря на свой довольно откровенный наряд Кардашьян оказалась в центре внимания приветливых комментаторов.

Так, под постом с серией снимков, где мать четверых детей предстала перед публикой в платье со вставками из кожи рептилии, полупрозрачной тканью на бедрах и голой спиной, можно встретить следующие комментарии:

Вот, как надо показывать тело.

Когда ты здесь, а твой бывший делает то, что делает.

Выглядишь прекрасно.

Молодец, Ким.

Ты такая красивая.

Так потрясающе.

Фантастический образ.

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