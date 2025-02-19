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Культура и шоу-бизнес

"Бруталист" с Эдрианом Броуди вышел в цифровом формате

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 02:22 Фото: Instagram/adrienbrody
18 февраля состоялся цифровой релиз "Бруталиста" с Эдрианом Броуди в главной роли, сообщает Zakon.kz.

Картина, которую в конце января раскритиковали за использование искусственного интеллекта при кинопроизводстве, уже успела получить три "Золотых глобуса" и четыре премии BAFTA. Помимо этого, фильм номинирован на десять номинаций премии "Оскар".

Сюжет "Бруталиста" рассказывает о вымышленном архитекторе Ласло Тоте – венгерском еврее, что пережил Холокост и вместе с женой эмигрировал в США в поисках американской мечты. Долгое время семья едва сводит концы с концами, пока в их жизни не появляется загадочный богач по фамилии Ван Бурен. Он предлагает Ласло взяться за проект, который навсегда изменит его жизнь.

"Теперь фильм доступен для просмотра дома", – радостно сообщили на странице фильма в Instagram.

В прокате фильм собрал 30 млн долларов при бюджете в 9,6 млн долларов.

А вот российский актер Юра Борисов и его "Анора" не смогли получить премию BAFTA. В то же время актриса Наоми Уоттс снялась в одном фильме с огромным немецким догом.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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