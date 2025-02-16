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Культура и шоу-бизнес

Огромный немецкий дог снялся с Наоми Уоттс в драме "Друг"

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 01:15 Фото: Instagram/bing.the.great.dane
На днях вышел трейлер драмы "Друг" с Наоми Уоттс и Биллом Мюрреем, сообщает Zakon.kz.

Сюжет рассказывает о писательнице и учительнице Айрис, которая переживает смерть своего друга и наставника Уолтера. Героине предстоит разбираться со сложным литературным наследием покойного, а также его тремя эксцентричными бывшими женами и огромным немецким догом по кличке Аполлон.

"Что будет с собакой?" – спрашивает Уолтер в трейлере.

Премьера фильма ожидается 4 апреля.

А медиакорпорация Disney выпустила новый трейлер фильма "Белоснежка".

Фото Алия Абди
Алия Абди
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