Огромный немецкий дог снялся с Наоми Уоттс в драме "Друг"

На днях вышел трейлер драмы "Друг" с Наоми Уоттс и Биллом Мюрреем, сообщает Zakon.kz.

Сюжет рассказывает о писательнице и учительнице Айрис, которая переживает смерть своего друга и наставника Уолтера. Героине предстоит разбираться со сложным литературным наследием покойного, а также его тремя эксцентричными бывшими женами и огромным немецким догом по кличке Аполлон.

"Что будет с собакой?" – спрашивает Уолтер в трейлере.

Премьера фильма ожидается 4 апреля.

А медиакорпорация Disney выпустила новый трейлер фильма "Белоснежка".