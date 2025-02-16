Огромный немецкий дог снялся с Наоми Уоттс в драме "Друг"
Фото: Instagram/bing.the.great.dane
На днях вышел трейлер драмы "Друг" с Наоми Уоттс и Биллом Мюрреем, сообщает Zakon.kz.
Сюжет рассказывает о писательнице и учительнице Айрис, которая переживает смерть своего друга и наставника Уолтера. Героине предстоит разбираться со сложным литературным наследием покойного, а также его тремя эксцентричными бывшими женами и огромным немецким догом по кличке Аполлон.
"Что будет с собакой?" – спрашивает Уолтер в трейлере.
Премьера фильма ожидается 4 апреля.
А медиакорпорация Disney выпустила новый трейлер фильма "Белоснежка".
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