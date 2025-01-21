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Культура и шоу-бизнес

Фильм "Бруталист" призвали бойкотировать из-за искусственного интеллекта

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 08:55 Фото: Х/thebrutalistmov
Номинированный на "Оскар" фильм раскритиковали за использование искусственного интеллекта при кинопроизводстве, сообщает Zakon.kz.

Факт использования ИИ возмутил поклонников и кинокритиков, которые ранее давали исключительно положительные оценки ленте. Они обеспокоены тем, что в ближайшем будущем награды в сфере кино будут получать фильмы, полностью созданные благодаря ИИ. Также публика сравнила использование ИИ в творчестве с допингом на Олимпийских играх и заявила, что алгоритмы не должны заменять человеческий труд, пишет Comic Basics.

Скандал разыгрался после того, как монтажер Давид Янчо рассказал в интервью Red Shark News, что произношение Эдриена Броуди, который имеет венгерские корни, а также его коллег, улучшили с помощью искусственного интеллекта. По словам Янчо, венгерский язык – один из сложнейших в мире, и говорить на нем чисто актерам не удалось, несмотря на усилия. Создатели фильма хотели, чтобы носители не заметили разницы, поэтому доработали произношение искусственным путем.

Теперь некоторые зрители убеждены, что "Бруталист" больше не может рассчитывать на победу на "Оскаре". Ранее историческая драма выиграла в трех номинациях "Золотого глобуса", а снявший ее Брэйди Корбет получил Серебряного льва на Венецианском кинофестивале за лучшую режиссуру. Также Американский институт кино назвал ленту одним из лучших фильмов 2024 года.

Фото: X/goldenglobes

На днях стало известно, что Дэвид Линч не успел закончить сериал для Netflix.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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