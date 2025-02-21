"Неподкупная душа": Александр Шепс поразил поклонников поэтическим даром

Российский шоумен, участник популярного проекта "Битва экстрасенсов" опубликовал на своей странице новое стихотворение, сообщает Zakon.kz.

Очередное поэтическое произведение в Instagram заставило фолловеров Александра присмотреться не только к его экстрасенсорным способностям.

Подписчики прокомментировали публикацию экстрасенса:

Александр самый крутой, добрый и талантливый! Обожаю!

Благодарю, что поделились.

Стихотворение – ШЕДЕВР! Могу заявить и прокричать на весь мир: "Александр Шепс – любимый поэт современности со своим феноменальным восприятием жизни в масштабе Вселенной".

Глубоко в душу зашло, есть о чем подумать...

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