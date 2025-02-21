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Культура и шоу-бизнес

"Неподкупная душа": Александр Шепс поразил поклонников поэтическим даром

«Неподкупная душа»: Александр Шепс поразил поклонников поэтическим даром, фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2025 08:13 Фото: Instagram/alexandersheps.ru
Российский шоумен, участник популярного проекта "Битва экстрасенсов" опубликовал на своей странице новое стихотворение, сообщает Zakon.kz.

Очередное поэтическое произведение в Instagram заставило фолловеров Александра присмотреться не только к его экстрасенсорным способностям.

Подписчики прокомментировали публикацию экстрасенса:

  • Александр самый крутой, добрый и талантливый! Обожаю!
  • Благодарю, что поделились.
  • Стихотворение – ШЕДЕВР! Могу заявить и прокричать на весь мир: "Александр Шепс – любимый поэт современности со своим феноменальным восприятием жизни в масштабе Вселенной".
  • Глубоко в душу зашло, есть о чем подумать...

Ранее стало известно, что бывшая солистка группы SEREBRO сменила имидж.

Аксинья Титова
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