Российский шоумен и один из судей шоу "Экстрасенсы. Реванш" на ТНТ Александр Шепс выступил против участника проекта, обвинив его в недобросовестности, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Starhit, с каждой неделей приближается финал мистического шоу.

В минувшую субботу за право участия в "Битве сильнейших" сражались Михаил Исаков, Александр Саков, а также Лиза Петрова.

В первом раунде участники искали человека, у которого есть близнец. Выбор деревенского колдуна Сакова был верным. Но своими дальнейшими действиями он вызвал возмущение Александра Шепса. Колдун заявил, что братья прокляты и обречены на вечную вражду. Саков собирался провести обряд исцеления, этим и спровоцировал строгого судью на резкие обвинения.

"Это ересь, так работают шарлатаны!" – заявил Шепс.

Он поставил Александру "единицу" и не согласился менять оценку даже по просьбе Сотниковой. Обстановка на шоу накалилась до предела. Оскорбленный Саков добровольно вышел из игры. Обвинения в шарлатанстве сильно ущемили его гордость.

В итоге в финал прошли двое оппонентов этого участника.

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