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Культура и шоу-бизнес

Поклонники "раскрыли" секрет молодости 50-летнего Александра Реввы

Поклонники &quot;раскрыли&quot; секрет молодости 50-летнего Александра Реввы, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 18:03 Фото: Instagram/arthurpirozhkov
Популярный украинский и российский актер, комик, шоумен, телеведущий и певец Александр Ревва, также известный как Артур Пирожков, опубликовал в Instagram фото с известным профессором. Подписчики в шутку отметили, что им теперь понятен секрет молодости 50-летнего артиста, сообщает Zakon.kz.

Снимок с профессором биохимии Владимиром Дадали сделан в Дубае, где Ревва отдыхает вместе с супругой Анжеликой.

"Друзья! Доброго утра и крепкого здоровья желает всем профессор Дадали Владимир Абдулаевич", – написал Александр Ревва под публикацией 31 января 2025 года.

Фолловеры были приятно удивлены встрече двух замечательных личностей и пожелали профессору крепкого здоровья:

  • "Вот это встреча".
  • "Крепкого здоровья".
  • "Многоуважаемый профессор".
  • "Какие замечательные личности, нет слов".
  • "Вы очень милые, обнимайте дорогих людей чаще".
  • "Это же мой любимый профессор. Дай Бог ему крепкого здоровья и спасибо ему за супер советы".
  • "Теперь понятен секрет твоей вечной молодости. Тебя хакнули. Биохакнули. Лучший хакер хакнул. Профессор!"

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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