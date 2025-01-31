Поклонники "раскрыли" секрет молодости 50-летнего Александра Реввы
Фото: Instagram/arthurpirozhkov
Популярный украинский и российский актер, комик, шоумен, телеведущий и певец Александр Ревва, также известный как Артур Пирожков, опубликовал в Instagram фото с известным профессором. Подписчики в шутку отметили, что им теперь понятен секрет молодости 50-летнего артиста, сообщает Zakon.kz.
Снимок с профессором биохимии Владимиром Дадали сделан в Дубае, где Ревва отдыхает вместе с супругой Анжеликой.
"Друзья! Доброго утра и крепкого здоровья желает всем профессор Дадали Владимир Абдулаевич", – написал Александр Ревва под публикацией 31 января 2025 года.
Фолловеры были приятно удивлены встрече двух замечательных личностей и пожелали профессору крепкого здоровья:
- "Вот это встреча".
- "Крепкого здоровья".
- "Многоуважаемый профессор".
- "Какие замечательные личности, нет слов".
- "Вы очень милые, обнимайте дорогих людей чаще".
- "Это же мой любимый профессор. Дай Бог ему крепкого здоровья и спасибо ему за супер советы".
- "Теперь понятен секрет твоей вечной молодости. Тебя хакнули. Биохакнули. Лучший хакер хакнул. Профессор!"
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