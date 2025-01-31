Поклонники "раскрыли" секрет молодости 50-летнего Александра Реввы

Фото: Instagram/arthurpirozhkov

Популярный украинский и российский актер, комик, шоумен, телеведущий и певец Александр Ревва, также известный как Артур Пирожков, опубликовал в Instagram фото с известным профессором. Подписчики в шутку отметили, что им теперь понятен секрет молодости 50-летнего артиста, сообщает Zakon.kz.

Снимок с профессором биохимии Владимиром Дадали сделан в Дубае, где Ревва отдыхает вместе с супругой Анжеликой. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Ревва (@arthurpirozhkov) "Друзья! Доброго утра и крепкого здоровья желает всем профессор Дадали Владимир Абдулаевич", – написал Александр Ревва под публикацией 31 января 2025 года. Фолловеры были приятно удивлены встрече двух замечательных личностей и пожелали профессору крепкого здоровья: "Вот это встреча".

"Крепкого здоровья".

"Многоуважаемый профессор".

"Какие замечательные личности, нет слов".

"Вы очень милые, обнимайте дорогих людей чаще".

"Это же мой любимый профессор. Дай Бог ему крепкого здоровья и спасибо ему за супер советы".

"Теперь понятен секрет твоей вечной молодости. Тебя хакнули. Биохакнули. Лучший хакер хакнул. Профессор!" Материал по теме Иосиф Пригожин обратился к Артуру Пирожкову 20 января 2025 года Александр Ревва внезапно сменил имидж.

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