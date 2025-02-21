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Культура и шоу-бизнес

Казахстанский фильм "Рэкетир 3" запретили в Кыргызстане

Казахстанский фильм &quot;Рэкетир 3&quot; запретили в Кыргызстане, фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2025 09:24 Фото: pexels
Казахстанский фильм "Рэкетир: новые времена" отозвали из проката в Кыргызстане. Информация об этом появилась на Instagram-странице сети кинотеатров "Синематика", сообщает Zakon.kz.

Заявление кыргызстанской стороны размещено 20 февраля 2025 года.

"Уважаемые гости, фильм "Рэкетир: Новые времена" снят с проката во всех кинотеатрах страны. Для оформления возврата денежных средств просим обращаться в администрацию кинотеатров", – сказано в официальном сообщении.

Стоит отметить, что 18 февраля 2025 года депутат Бактыбек Марипов на заседании Комитета по правопорядку Жогорку Кенеша предложил запретить показ в Кыргызстане фильмов, пропагандирующих бандитскую идеологию.

По его словам, как отмечено в публикации издания "Кактус", такие фильмы, как "Черный двор", "Слово пацана", "Бригада" и другие подобные, негативно влияют на психоэмоциональное состояние подростков.

"Эти фильмы оказывают сильное воздействие на подростков. Кроме того, есть компьютерные игровые клубы, где подростки могут играть в игры, в которых есть сцены насилия и стрельбы. Многие родители обращаются к нам с просьбой запретить доступ несовершеннолетних в такие клубы. Нам нужно изучить этот вопрос и ввести соответствующие ограничения".Бактыбек Марипов

Фильм "Рэкетир: новые времена" – криминальная драма. Это третья часть серии. В прокат вышла 13 февраля 2025 года. Первые два фильма этой серии выходили в 2007 и 2015 годах.

Ранее мы рассказывали, что известная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова не любит афишировать семейную жизнь. Но недавно спортсменка высказалась о материнстве.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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