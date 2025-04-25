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Культура и шоу-бизнес

Поклонники из Казахстана атаковали соцсети Евгения Чебаткова

Евгений Чебатков, гастроли, фанаты, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 10:12 Фото: Instagram/chebatkov_yevgeniy
Известный российский стендап-комик из Казахстана Евгений Чебатков анонсировал гастрольный тур под названием "На других берегах", сообщает Zakon.kz.

На странице в Instagram ведущий разместил афишу, согласно которой в октябре и ноябре 2025 года его выступления пройдут в городах России.

"Жду вас осенью на концертах", – отметил кратко в описании Чебатков.

Тут же свое недовольство высказали не только российские фанаты, но и казахстанские.

  • Почему в песне есть Казахстан, а в списке нет?
  • Ну да, ну да, к нам не надо ехать…
  • В Казахстан когда? Ждем в Петропавловске.
  • Снова там не будет меня.
  • Астану не вижу…
  • Неудивительно, что нашей "большой древни" в списках нет.
  • А в Риддер когда?
  • Я три раза ходил на ваш концерт! Ждем в Астане и других городах Казахстана.
  • Брат, в Актау заедешь?
  • Уральск?

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, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 10:12
Евгений Чебатков на казахском языке обратился к подписчикам

Впрочем, Чебатков не стал томить подписчиков и ответил на несколько комментариев.

"Казахстан будет, отдельная афиша. Приеду обязательно!"Евгений Чебатков

Ранее мы рассказывали, что трогательное послание Армана Давлетярова супруге с днем рождения растопило сердца комментаторов.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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