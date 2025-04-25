Поклонники из Казахстана атаковали соцсети Евгения Чебаткова

Известный российский стендап-комик из Казахстана Евгений Чебатков анонсировал гастрольный тур под названием "На других берегах", сообщает Zakon.kz.

На странице в Instagram ведущий разместил афишу, согласно которой в октябре и ноябре 2025 года его выступления пройдут в городах России.

"Жду вас осенью на концертах", – отметил кратко в описании Чебатков.

Тут же свое недовольство высказали не только российские фанаты, но и казахстанские.

Почему в песне есть Казахстан, а в списке нет?

Ну да, ну да, к нам не надо ехать…

В Казахстан когда? Ждем в Петропавловске.

Снова там не будет меня.

Астану не вижу…

Неудивительно, что нашей "большой древни" в списках нет.

А в Риддер когда?

Я три раза ходил на ваш концерт! Ждем в Астане и других городах Казахстана.

Брат, в Актау заедешь?

Уральск?

Материал по теме Евгений Чебатков на казахском языке обратился к подписчикам

Впрочем, Чебатков не стал томить подписчиков и ответил на несколько комментариев.

"Казахстан будет, отдельная афиша. Приеду обязательно!" Евгений Чебатков

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