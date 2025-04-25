Поклонники из Казахстана атаковали соцсети Евгения Чебаткова
Фото: Instagram/chebatkov_yevgeniy
Известный российский стендап-комик из Казахстана Евгений Чебатков анонсировал гастрольный тур под названием "На других берегах", сообщает Zakon.kz.
На странице в Instagram ведущий разместил афишу, согласно которой в октябре и ноябре 2025 года его выступления пройдут в городах России.
"Жду вас осенью на концертах", – отметил кратко в описании Чебатков.
Тут же свое недовольство высказали не только российские фанаты, но и казахстанские.
- Почему в песне есть Казахстан, а в списке нет?
- Ну да, ну да, к нам не надо ехать…
- В Казахстан когда? Ждем в Петропавловске.
- Снова там не будет меня.
- Астану не вижу…
- Неудивительно, что нашей "большой древни" в списках нет.
- А в Риддер когда?
- Я три раза ходил на ваш концерт! Ждем в Астане и других городах Казахстана.
- Брат, в Актау заедешь?
- Уральск?
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Впрочем, Чебатков не стал томить подписчиков и ответил на несколько комментариев.
"Казахстан будет, отдельная афиша. Приеду обязательно!"Евгений Чебатков
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