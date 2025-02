Дарите женщинам цветы: Жандаурену Аблаеву закрыли въезд в Латвию

А сделала это министр иностранных дел Латвии Байба Браже. С ее слов, Аблаев является нежелательным лицом в их стране. Об этом она написала на своей странице в X. Следом ее сообщение подтвердили на официальной странице Министерства иностранных дел Латвии в этой же соцсети.

Исполнителю хитов "Дарите женщинам цветы" и "Песни на кассете", выступающему под псевдонимом Jazzdauren, запретили въезд в Латвию на неопределенный срок на основании части 2 статьи 61 Закона об иммиграции.

FM @Braze_Baiba 🇱🇻: I have made the decision to include Zandauren Ablaev in the list of persona non grata and to impose a ban on his entry into the Republic of Latvia for an indefinite period, based on Section 61, paragraph 2 of the Immigration Law. https://t.co/x0MooIjyG2