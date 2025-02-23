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Культура и шоу-бизнес

Вышел трейлер драмы "Папа умер в субботу" с актерами из Казахстана

Фильм &quot;Папа умер в субботу&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2025 03:30 Фото: Instagram/kinoprimefond
Кинокомпания "Пионер" выпустила трейлер ироничной драмы "Папа умер в субботу", автором сценария и актерами которой стали казахстанцы, сообщает Zakon.kz.

По сюжету, 30-летняя гримерша и москвичка Айко приезжает домой в Казахстан. Поводом вернуться стала смерть отца. Когда‑то давно она сбежала от него и теперь совсем не жалеет о его кончине.

Трагедия становится для девушки поводом познакомиться с его второй семьей: мачехой-ровесницей, невыносимой сестрой и братом. У них сложилось совершенно другое впечатление о главе семьи.

Постановщицей и автором сценария ленты стала выпускница Карагандинского государственного университета Зака Абдрахманова. За свою работу она была удостоена награды фестиваля "Маяк" за лучший дебют. За юмор диалогов и характеры персонажей работу Абдрахмановой сравнили с "Анорой".

В фильме сыграли Лаура Турсунканова, Самал Еслямова, Шарифбек Закиров, Амина Оразбай и Елена Руфанова.

Также на днях состоялся цифровой релиз "Бруталиста" с Эдрианом Броуди, а Наоми Уоттс снялась с огромным немецким догом.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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