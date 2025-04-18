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Туризм

Мальдивы запретили въезд владельцам некоторых паспортов

Остров, океан, курорт, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 08:36 Фото: pixabay
16 апреля Мальдивы запретили владельцам израильских паспортов въезд на свою территорию. Так страна выражает протест против Израиля из-за конфликта в Газе, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, президент Мальдив Мохамед Муиззу ратифицировал поправку к иммиграционному закону страны после того, как она была принята парламентом 15 апреля.

Поправка вводит новое положение в Закон об иммиграции, прямо запрещающее въезд на Мальдивы лицам с израильскими паспортами.

Израиль последовательно отвергает любые обвинения в геноциде палестинского народа, в котором его обвиняют, заявляя, что он уважает международное право и имеет право на самооборону после трансграничной атаки ХАМАС из Газы 7 октября 2023 года.

Туризм является основным двигателем экономики Мальдив, составляя около 21% ВВП и зарабатывая 5,6 млрд долларов в 2024 году. В этом году островное государство ожидает доход около 5 млрд долларов.

Ранее мы сообщали, что Франция собирается признать Палестину.

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Аксинья Титова
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