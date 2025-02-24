Как сильно соцсети влияют на восприятие музыки: в Алматы стартовала серия диджейских баттлов

Red Bull Turn It Up – соревнование, где диджеи выходят за пульт без права на ошибку.

22 февраля в Алматы прошел первый этап Red Bull Turn It Up – серии баттлов, которые в течение года пройдут в разных городах Казахстана. Лучшие участники встретятся осенью в Алматы, где в национальном финале определится главный диджей страны.

Главная особенность Red Bull Turn It Up – импровизация. Участники не знали заранее, какие темы им выпадут, а зрители сами определяли победителей, голосуя с помощью специальных браслетов. Это сделало баттл максимально динамичным и непредсказуемым, где на первый план выходили чувство момента, адаптивность и умение взаимодействовать с залом.

Полуфиналы: разнообразие стилей и неожиданные миксы

Первый полуфинал между Shegi & Maxodeum и Na3 & Sagintaev начался с раунда Who Sampled, в котором диджеи соединяли оригинальные треки с их культовыми сэмплами. Это позволило по-новому взглянуть на знакомые мелодии и проследить их развитие в современной музыке.

Следующий этап – Phonk Ability – сменил настроение. Характерные для жанра темные басовые линии, замедленные ритмы и сырое звучание добавили сетам глубины и плотности, создавая атмосферу андерграундных вечеринок.

Финальный раунд OST Video Games стал одним из самых неожиданных. Диджеи работали с саундтреками культовых видеоигр, превращая их в динамичные клубные треки. Публика сначала внимательно вслушивалась, узнавая мотивы, а затем полностью включилась в ритм, реагируя на креативные переходы и неожиданные сочетания.

Фото: Red Bull Turn It Up

Во втором полуфинале QRBoy & Nurboogie столкнулись с Aspirin & SleepyTalk

Первый раунд AfroFuturism задал тон схватке. Диджеи экспериментировали с африканскими ритмами, хаус-структурой и синтетическими текстурами, создавая уникальное сочетание традиционного звучания и футуристичных мотивов.

Следующий этап – Guilty Pleasure – был направлен на игру с ностальгией. Диджеи выбирали треки, которые все знают, но не всегда признаются, что любят. Публика поддержала этот эксперимент, активно реагируя на неожиданные ремиксы.

Финальный раунд TikTok Viral Vibes показал, как сильно соцсети влияют на восприятие музыки. Диджеи представили вирусные хиты в новой обработке, добавляя неожиданные переходы и свежие аранжировки.

Финал: полное погружение в звук

За победу боролись Shegi & Maxodeum и QRBoy & Nurboogie.

Первый раунд Kazakh Groove Expedition стал экспериментом с локальным звучанием. Диджеи интегрировали национальные мотивы в современную электронную музыку, что вызвало живую реакцию у слушателей.

Второй раунд 50 Cent предложил переосмысление классики хип-хопа. Участники представили оригинальные треки в новой динамике, что позволило взглянуть на них под другим углом.

Третий раунд Sound Meme Showdown был направлен на использование звуковых мемов. Диджеи миксовали культовые фразы и аудиофрагменты с танцевальными битами, превращая их в полноценные треки.

Заключительный этап Freestyle дал участникам полную свободу выбора. Здесь решало чувство момента и способность диджея подстроиться под настроение зала.

По итогам зрительского голосования победу одержали QRBoy & Nurboogie.

DJ Nurboogie:

"Диджеинг – это не только техника, но и умение чувствовать публику. Здесь не было судей, только реакция зала, и мы благодарны каждому, кто поддержал нас. Теперь готовимся к национальному финалу!"

Фото: Red Bull Turn It Up

Red Bull Turn It Up – это больше, чем баттл, это возможность для диджеев экспериментировать, выходить за рамки и находить свой стиль. Впереди этапы в разных городах Казахстана, где лучшие участники смогут доказать, что они готовы к национальному финалу в Алматы.

Серия Red Bull Turn It Up продолжается – и главные битвы еще впереди.

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