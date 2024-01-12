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Казахстанская дзюдоистка уничтожила свою карьеру, купив спортивное питание в магазине

Казахстанская дзюдоистка уничтожила свою карьеру, купив спортивное питание в магазине Фото: Facebook/Зере Бектаскызы
Казахстанская дзюдоистка Зере Бектаскызы перестала выходить на татами в официальных соревнованиях. Оказалось, причина в трехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, которую она заработала из-за нелепой ошибки, сообщает Zakon.kz.

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Корреспонденту sportarena.kz удалось узнать, что Зере Бектаскызы отбывает трехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил с 4 июля 2022 года.

Экс-первый номер сборной Казахстана попалась на "метастероне", который находится в списке запрещенных препаратов по решению WADA.

Как сообщается, этот анаболический стероид попал в организм Зере через спортивное питание.

"Оказывается, он был в составе спортивного питания Amino Beef. Данную добавку от американской компании Mega Sport уроженка Семея самостоятельно купила в одном из популярных ТРЦ Алматы", – говорится в сообщении.

Зере Бектаскызы родилась 26 августа 1994 года в Семее. Является бронзовой призеркой чемпионата Азии (2017), бронзовой и серебряной призеркой этапов открытого Кубка Азии (2019, 2021), участницей Азиады (2018 – пятое место). Она – мастер спорта Республики Казахстан, мастер спорта международного класса (МСМК).

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