"Стиль – огонь!": пользователи соцсетей о новой публикации 68-летней Розы Рымбаевой
Казахстанская эстрадная певица Роза Рымбаева опубликовала серию архивных снимков со сцены, сообщает Zakon.kz.
Пост "Золотой голос Казахстана" разместила сегодня, 6 января 2026 года.
"В те счастливые времена, когда сердце переполняли чистые чувства", – написала артистка в подписи к публикации.
- Роза Рымбаева! Звезда нашей эстрады! Какой голос шикарный! Как она выглядит, всегда в форме! Репутация достойная! Дети воспитанные!
- Как красиво и стильно. Роза Куанышевна – наше достояние!
- Стиль – огонь! – пишут комментаторы.
