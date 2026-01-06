"Стиль – огонь!": пользователи соцсетей о новой публикации 68-летней Розы Рымбаевой

Казахстанская эстрадная певица Роза Рымбаева опубликовала серию архивных снимков со сцены, сообщает Zakon.kz.

Пост "Золотой голос Казахстана" разместила сегодня, 6 января 2026 года.

"В те счастливые времена, когда сердце переполняли чистые чувства", – написала артистка в подписи к публикации.

Роза Рымбаева! Звезда нашей эстрады! Какой голос шикарный! Как она выглядит, всегда в форме! Репутация достойная! Дети воспитанные!

Как красиво и стильно. Роза Куанышевна – наше достояние!

Стиль – огонь! – пишут комментаторы.

Ранее 43-летняя бывшая участница российской женской группы "Фабрика" Сати Казанова поделилась с общественностью, по ее словам, "ошеломительным событием", случившимся 1 января 2026 года.