Культура и шоу-бизнес

"Стиль – огонь!": пользователи соцсетей о новой публикации 68-летней Розы Рымбаевой

Роза Рымбаева, певица , фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 20:06 Фото: akorda.kz
Казахстанская эстрадная певица Роза Рымбаева опубликовала серию архивных снимков со сцены, сообщает Zakon.kz.

Пост "Золотой голос Казахстана" разместила сегодня, 6 января 2026 года.

"В те счастливые времена, когда сердце переполняли чистые чувства", – написала артистка в подписи к публикации.
  • Роза Рымбаева! Звезда нашей эстрады! Какой голос шикарный! Как она выглядит, всегда в форме! Репутация достойная! Дети воспитанные!
  • Как красиво и стильно. Роза Куанышевна – наше достояние!
  • Стиль – огонь! – пишут комментаторы.

Ранее 43-летняя бывшая участница российской женской группы "Фабрика" Сати Казанова поделилась с общественностью, по ее словам, "ошеломительным событием", случившимся 1 января 2026 года.

