#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
498.69
522.23
5.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
498.69
522.23
5.79
Культура и шоу-бизнес

Мадонна стала участницей провокационной съемки для журнала

Мадонна сфотографировалась для CR Fashion book, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 04:40 Фото: Instagram/crfashionbook
66-летняя певица приняла участие в тематической фотосессии для журнала CR Fashion book, сообщает Zakon.kz.

По мнению экспертов, пригласив Мадонну редактор журнала Карин Ройтфельд зашла с козырей. Получилось мощно и провокативно, но по-другому Мадонна просто не может. Для этого дела певица написала нуарный триллер греха, соблазнения и секретов, которые выходят наружу.

"Она не оставляет отпечатков – только проблемы", – прокомментировал историю автор снимков Стивен Кляйн.

К слову, номер с Мадонной приурочили к 10-летию издания. На фотографиях Мадонна предстала в образе женщины-вамп, дополняя его характерными атрибутами: чулками, солнцезащитными очками, длинным плащом, мехами, перчатками и множеством характерных украшений.

Фото: Instagram/crfashionbook

"Убей или будь убит…Индустрия научила меня этому", – так подписала певица свой очередной эксперимент в Instagram.

На днях биограф Анны Винтур рассказала о шансах Мелании Трамп попасть на обложку Vogue.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Natan планирует построить дом и записать его на жену
Культура и шоу-бизнес
03:00, 26 февраля 2025
Natan планирует построить дом и записать его на жену
Жулдыз Абдукаримова последней поздравила Кайрата Нуртаса с днем рождения
Культура и шоу-бизнес
23:34, 25 февраля 2025
Жулдыз Абдукаримова последней поздравила Кайрата Нуртаса с днем рождения
Детские фото Кайрата Нуртаса опубликовала его мама
Культура и шоу-бизнес
17:46, 25 февраля 2025
Детские фото Кайрата Нуртаса опубликовала его мама
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: