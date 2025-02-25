Мадонна стала участницей провокационной съемки для журнала

66-летняя певица приняла участие в тематической фотосессии для журнала CR Fashion book, сообщает Zakon.kz.

По мнению экспертов, пригласив Мадонну редактор журнала Карин Ройтфельд зашла с козырей. Получилось мощно и провокативно, но по-другому Мадонна просто не может. Для этого дела певица написала нуарный триллер греха, соблазнения и секретов, которые выходят наружу.

"Она не оставляет отпечатков – только проблемы", – прокомментировал историю автор снимков Стивен Кляйн.

К слову, номер с Мадонной приурочили к 10-летию издания. На фотографиях Мадонна предстала в образе женщины-вамп, дополняя его характерными атрибутами: чулками, солнцезащитными очками, длинным плащом, мехами, перчатками и множеством характерных украшений.

Фото: Instagram/crfashionbook

"Убей или будь убит…Индустрия научила меня этому", – так подписала певица свой очередной эксперимент в Instagram.

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