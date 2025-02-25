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Культура и шоу-бизнес

Жулдыз Абдукаримова последней поздравила Кайрата Нуртаса с днем рождения

Жулдыз Абдукаримова последней поздравила Кайрата Нуртаса с днем рождения, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 23:34 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова поздно вечером опубликовала поздравление в адрес Кайрата Нуртаса, который 25 февраля отметил день рождения, сообщает Zakon.kz.

Семейные фотографии, на которых она, Кайрат Нуртас и их общие дети, артистка разместила на своей странице в Instagram.

"С днем рождения, супермен", – коротко написала Абдукаримова под постом. 

Поклонники заметили, что поздравление от Жулдыз появилось позже, чем от других родственников и коллег артиста.

  • С самого утра ждали, когда же Жулдыз поздравит Кайрата с днем рождения и как именно. Слава Аллаху, все в порядке, они вместе. Пусть Аллах сделает их счастье прочным.
  • Так сухо поздравила и с издевкой!

Кайрату Нуртасу сегодня исполнилось 36 лет. Ранее Кайрат Нуртас получил поздравления от матери Гульзиры Айдарбековой и братьев. 

Айсулу Омарова
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