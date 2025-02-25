Жулдыз Абдукаримова последней поздравила Кайрата Нуртаса с днем рождения
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова поздно вечером опубликовала поздравление в адрес Кайрата Нуртаса, который 25 февраля отметил день рождения, сообщает Zakon.kz.
Семейные фотографии, на которых она, Кайрат Нуртас и их общие дети, артистка разместила на своей странице в Instagram.
"С днем рождения, супермен", – коротко написала Абдукаримова под постом.
Поклонники заметили, что поздравление от Жулдыз появилось позже, чем от других родственников и коллег артиста.
- С самого утра ждали, когда же Жулдыз поздравит Кайрата с днем рождения и как именно. Слава Аллаху, все в порядке, они вместе. Пусть Аллах сделает их счастье прочным.
- Так сухо поздравила и с издевкой!
Кайрату Нуртасу сегодня исполнилось 36 лет. Ранее Кайрат Нуртас получил поздравления от матери Гульзиры Айдарбековой и братьев.
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