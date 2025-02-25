Жулдыз Абдукаримова последней поздравила Кайрата Нуртаса с днем рождения

Казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова поздно вечером опубликовала поздравление в адрес Кайрата Нуртаса, который 25 февраля отметил день рождения, сообщает Zakon.kz.

Семейные фотографии, на которых она, Кайрат Нуртас и их общие дети, артистка разместила на своей странице в Instagram.

"С днем рождения, супермен", – коротко написала Абдукаримова под постом.

Поклонники заметили, что поздравление от Жулдыз появилось позже, чем от других родственников и коллег артиста.

С самого утра ждали, когда же Жулдыз поздравит Кайрата с днем рождения и как именно. Слава Аллаху, все в порядке, они вместе. Пусть Аллах сделает их счастье прочным.

Так сухо поздравила и с издевкой!

Кайрату Нуртасу сегодня исполнилось 36 лет. Ранее Кайрат Нуртас получил поздравления от матери Гульзиры Айдарбековой и братьев.

