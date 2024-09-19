Кайрат Нуртас ради Жулдыз Абдукаримовой приехал в Атырау
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
В Атырау состоялась премьера спектакля с участием известной казахстанской актрисы и телеведущей Жулдыз Абдукаримовой, на которую заглянул и ее супруг – популярный певец Кайрат Нуртас, сообщает Zakon.kz.
Об этом стало известно из видео, которым 18 сентября 2024 года в Instagram-Stories поделился любимец казахстанской публики. Сначала Кайрат сам выбрал букет, потом приехал в театр и наблюдал за игрой супруги. Затем Нуртас вышел на сцену и вручил Абдукаримовой большой букет алых роз.
"Тема, красиво прошло, удачи, круто было", – сказал Кайрат Нуртас, оценивая спектакль с участием жены.
11 сентября 2024 года Кайрат Нуртас вызвал беспокойство у поклонников, разместив тревожное видео.
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