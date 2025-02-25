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Культура и шоу-бизнес

Семья Кайрата Нуртаса обратилась к певцу в честь важного дня

Семья Кайрата Нуртаса обратилась к певцу в честь важного дня, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 12:20 Фото: Instagram/zangaar
Сегодня, 25 февраля 2025 года, день рождения отмечает казахстанский эстрадный певец Кайрат Нуртас. Артисту исполняется 36 лет. В связи с этим к нему через Instagram обратились братья и мать, сообщает Zakon.kz.

К примеру, Гульзира Айдарбекова день, когда она впервые стала мамой, начала отмечать с ночи. Счастливая родительница накрыла богатый дастархан и встретила своих подруг.

"Мои девочки пришли поздравить меня с днем рождения моего первенца Кайрата", – написала мать именинника в Stories.

Айдарбекова отметила, что ждет сына с букетом и со словами: "Спасибо, что родила".

"Я знаю его характер наизусть... Вы же знаете и без меня, как сын уважает меня и относится с добротой", – добавила 56-летняя Гульзира.

Фото: Instagram/gulziraaidarbekova

Также любимца казахстанцев под его хит "Туған күн" поздравил младший брат.

"Мы исполнили ему его же песню", – написал Зангар, опубликовав видео с Кайратом, снятое на студии.

Вместе с тем средний брат Нуртаса посвятил имениннику пост.

"Брат, с днем рождения", – лаконично подписал публикацию Аян.

Поклонники Кайрата присоединились к поздравлениям членов его семьи и пожелали певцу счастья и здоровья.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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