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Культура и шоу-бизнес

95-летний обладатель "Оскара" Джин Хэкмен найден мертвым

95-летний обладатель &quot;Оскара&quot; Джин Хэкмен найден мертвым, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 14:12 Фото: wikimedia/Christopher Michael
Американский актер и писатель Юджин (Джин) Хэкмен, двухкратный лауреат премий "Оскар" и BAFTA, скончался в возрасте 95 лет. Вместе с ним в доме была также обнаружена мертвой его жена, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась на странице издания Santa Fe New Mexican.

"Легендарный актер, двухкратный обладатель премии "Оскар", писатель Джин Хэкмен и его жена Бетси Аракава, были найдены мертвыми вечером в среду в своем доме в Санта-Фе", – отмечено в сообщении.

Стоит уточнить, что полиция не подтверждает возможность их насильственной смерти.

Шериф округа добавил в разговоре с Varierty, что помимо актера и его жены, в доме также нашли их мертвую собаку.

Джин Хэкмен – двукратный лауреат "Оскара": в 1972 году он получил награду за главную роль в фильме "Французский связной", в 1993 году – за роль второго плана в фильме "Непрощенный".

Он считается одним из самых популярных и успешных американских киноактеров второй половины XX века, чья карьера длилась более 40 лет.

Преимущественное актерское амплуа Хэкмена – представители закона и военные деятели ("Французский связной", "Мост слишком далеко", "Миссисипи в огне", "Непрощённый", "Багровый прилив", "В тылу врага").

Тем не менее среди его сотни ролей критики выделяли и простых американцев – Бак Бэрроу в "Бонни и Клайде", частный детектив Гарри Мосби в "Ночных ходах", Эйвери Толар в "Фирме" и Роял Тененбаум в "Семейке Тененбаум".

В 2004 году он заявил об уходе из кино. Последним фильмом 74-летнего актера стала комедия "Добро пожаловать в Лосиную бухту". Тогда его внимание переключилось на написание романов, первый из которых был опубликован в 1999 году.

Ранее мы сообщали, что народный артист России Александр Буйнов на пешеходном переходе сбил пенсионерку в Подмосковье. Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло 26 февраля 2025 года.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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