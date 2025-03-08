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Культура и шоу-бизнес

Врачи назвали причину смерти двукратного обладателя "Оскара" Джина Хэкмена и его жены

врачи, медики, здравоохранение, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2025 12:13 Фото: pixabay
В США выяснили причину смерти актера Джина Хэкмена и его жены, пианистки Бетси Аракава, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, супруги скончались от естественных причин.

"95-летний Хэкмен умер от болезни сердца, причиной которой стала болезнь Альцгеймера, а 63-летняя Аракава умерла за несколько дней до него от хантавирусного легочного синдрома", – рассказал главный медицинский следователь доктор Хизер Джарелл.

При этом отмечается, что у Хэкмена тест на хантавирус показал отрицательный результат, а его супругу последний раз видели живой 11 февраля, когда она заходила в аптеку и магазин товаров для животных.

Тела супругов обнаружили 26 февраля 2025 года в их собственном доме в Санта-Фе.

Андрей Дюсупов
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