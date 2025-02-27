Бибисара Асаубаева отметила личный праздник
Фото: Instagram/bibisarachess
Накануне, 26 февраля 2025 года, у лидера сборной Казахстана по шахматам Бибисары Асаубаевой был день рождения. Ей исполнился 21 год. Кадрами поздравления с личным праздником спортсменка поделилась в своем Instagram, сообщает Zakon.kz.
Судя по опубликованным сегодня снимкам, Асаубаеву с личным праздником поздравили роскошным букетом, маленьким тортиком и воздушными шарами.
"21", – лаконично подписала фотографии именинница, сопроводив запись смайликом в виде белого сердца.
Поклонники поздравили Бибисару с днем рождения и пожелали ей счастья, здоровья, а также достичь больших высот как в шахматах, так и в личной жизни:
- "С днем ангела. Будьте счастливы".
- "Счастья и любви самой прекрасной девочке!"
- "С днем рождения вас! Желаю достичь больших высот как и в шахматах, так и в личной жизни!"
- "С днем рождения! Долголетия, здоровья, счастья, терпения и благополучия во всем тебе, чемпион!"
- "Бибисара, от всей души поздравляю тебя с днем рождения! Восхищаюсь тобой, твоим талантом, настойчивостью, достижениями в таком юном возрасте".
- "Бибисара! С днем рождения! Пусть твой ум остается таким же острым, как в шахматах, а жизнь складывается так же блестяще, как твои партии на международной арене. Новых побед, вдохновения и бесконечного счастья! Ты еще очаровательная леди! Так держать!"
Ранее мы писали, что Бибисара Асаубаева поразила результатом на Гран-при FIDE в Монако.
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