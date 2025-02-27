Седьмой сезон популярного сериала "Патруль" выходит в эфир 3 марта на телеканале НТК

Один из самых успешных и любимых казахстанских сериалов – "Патруль" – возвращается с новым сезоном! Уже 3 марта на телеканале НТК зрителей ждет долгожданная первая серия 7 сезона.

Генеральный директор телеканала НТК Саида Игенбек подчеркнула, что "сериал "Патруль" давно завоевал любовь зрителей и по праву считается народным. Прошлые сезоны продолжают пользоваться огромной популярностью, а седьмой сезон является по-настоящему долгожданным. В этот раз "Патруль" отправляется в Семей, где главным героям предстоит выполнить серьезное задание. Однако, прежде чем приступить к его выполнению, им нужно завоевать доверие своего шефа, преодолев множество испытаний".

Фото: НТК

В новом сезоне действие сериала перенесется в Абайскую область, что придаст сюжету новые краски и сделает его еще более увлекательным. Основная линия нового сезона строится вокруг визита президента страны. Это событие становится настоящей мечтой для героев сериала, ведь для каждого полицейского сопровождать главу государства – почетный долг. Однако радость героев оказывается недолгой. Шеф, который отвечает за организацию сопровождения, решает исключить своих подчиненных из кортежа, опасаясь их сомнительной репутации. В результате героям предстоит преодолеть массу сложных препятствий и даже невыполнимых задач, чтобы попасть в кортеж. Все это сопровождается фирменным и искрометным юмором, который за долгие годы существования проекта стал визитной карточкой "Патруля".

Одна из ключевых особенностей нового сезона – невероятно яркий состав актеров. В картине задействованы не только любимые казахстанские звезды, но и селебрити международного уровня. Впервые в сериале появятся актеры, музыканты, блогеры и другие известные личности, которые придадут сюжету особую атмосферу. Все роли – от главных до эпизодических – исполняются исключительно знаменитостями, что делает новый сезон сериала по-настоящему уникальным и захватывающим.

Фото: НТК

Среди актеров, принявших участие в съемках – Адильжан Шомбалов, Медет Аманбаев, Едил Анарбай, Рустем Омаров, Айдар Каримбаев, Бексултан Пилал, Дильшат Имамдунов, Санжар Мади, Асель Сагатова, Гульнара Сельбаева, Динара Сатжан, Азамат Рзагалиев, Абильмансур Сериков, Ерден Телемисов, Абунасыр Сериков, Асан Мажит, Жандос Айбасов, Роберт Кун, Ренат Мухамбаев, Ерболат Тогузаков, Болат Қобыланды, а также IMANBEK, Тамби Масаев, Шарип Серик и Карлыгаш Мухамеджанова.

Особое внимание стоит уделить Тамби Масаеву и IMANBEK, которые играют важную роль в сезоне, будучи не только участниками съемок, но и яркими хедлайнерами, чье присутствие придает фильму дополнительную энергию и колорит.

Фото: НТК

Не пропустите седьмой сезон "Патруля", который гарантированно подарит вам массу ярких эмоций, приключений и, конечно, незабываемого юмора!

Сериал создан при совместном производстве с Sәlem Social Media и BAS Pro.

Премьера состоится 3 марта 2025 года на телеканале НТК.

Время эфира – 20:00 (с понедельника по четверг).

Количество эпизодов: 12

Хронометраж: 25 минут

Язык: русский

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