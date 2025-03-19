Александр Бублик вышел во второй круг "Мастерса" в Майами
Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Александр Бублик 19 марта успешно стартовал на турнире серии ATP Masters 1000 в Майами, обыграв аргентинца Себастьяна Баэса в первом круге. Встреча завершилась победой Бублика в двух сетах – 6:3, 6:4, сообщает Zakon.kz.
Матч продолжался 1 час 10 минут. За это время представитель Казахстана выполнил восемь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. Его соперник не сделал ни одной подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и смог реализовать один брейк-пойнт из трех возможных.
"Мастерс" в Майами проходит с 18 по 30 марта 2025 года. Во втором круге Бублик встретится с американцем Томми Полом.
Ранее сообщалось, что в Майами (США) стартовал турнир категории WTA-1000 (хард). В одиночном разряде прошли матчи первого круга, по итогам которых определились соперницы казахстанских теннисисток Елены Рыбакиной и Юлии Путинцевой.
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