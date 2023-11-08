На телеканале НТК пройдет премьера детективного сериала "Түнде атылған оқ"

20 ноября на телеканале НТК состоится премьера детективного сериала "Түнде атылған оқ". Криминальная драма отправит зрителя в далекие 60-е годы прошлого века.

По словам генерального директора телеканала НТК Саиды Игенбек, детективный жанр всегда был популярен как в литературе, так и в кино.

"Нас захватывает вечный конфликт добра и зла, который, как известно, всегда лежит в основе детектива и в процессе раскрытия преступления. Мы решили обратиться к теме исторического детектива, чтобы вызвать у зрителей старшего поколения ностальгию, у молодежи – интерес к ушедшей эпохе, показав, как изменилась наша жизнь всего за 60 лет!" Саида Игенбек

Зрителей сериала ждут запутанные истории загадочных исчезновений, жестоких убийств, обмана, шантажа. Все коварные замыслы шпионов и маньяков должны разоблачить сотрудники правоохранительных органов. В роли стражей порядка – актеры Кенжебек Башаров, Жумагали Маханов, Ермек Шынболатов.

"Больше всего в сериале мне нравится погружение в атмосферу 60-х годов. Тогда люди работали без компьютеров, мобильной связи, соцсетей! Приходилось бегать ногами, подключать чутье, интуицию. Я считаю, что сейчас раскрыть преступление гораздо легче, чем раньше – кругом камеры наблюдения. А тогда следователю приходилось изучать психологию преступника. Мне кажется, это более интересная и благородная работа". Актер театра и кино Ермек Шынболатов

В основе сюжетной линии сериала – книга Кемеля Токаева "Ночной выстрел". Напомним, что писатель – один из основоположников детективного жанра в казахской литературе.

"Когда я был маленький, мой отец читал эту книгу, часто говорил о ней. Мне было интересно. И вот теперь пришлось сыграть в сериале по этой книге. Я горжусь этим. Я родился в СССР и помню людей того времени: суровые, серьезные, настоящие профессионалы". Актер театра и кино Жумагали Маханов

Авторы сериала решили использовать все приемы психологического детектива, а именно: вовлеченность в сложные интриги и запутанные загадки, требующие не только логического мышления, но и анализа человеческой психики. Зрители увидят не только процесс раскрытия преступления, но и личные истории главных героев. С помощью популярного приема "флешбэк" авторы раскроют личные тайны, загадки, трагедии следователей.

"В сериале есть не только детективная линия. Можно будет увидеть личные истории некоторых героев. Например, моего персонажа зовут Талгат, в детстве он пережил серьезные травмы, которые влияют на его взрослую жизнь, работу, взаимоотношения с людьми. Но благодаря этой травме у него обостряется интуиция, и это помогает в работе. Хотя, конечно, это нравится не всем его коллегам". Актер театра и кино Ермек Шынболатов

Айгерим Жунусова, актриса:

"Моя героиня Сауле – судмедэксперт. Девушка прямая, открытая. И ее характер помогает ей в ее деле. Она любит своего коллегу, следователя Талгата, видит его нерешительность и делает первый шаг сама. Хотя совместная работа мешает их семейной жизни. Но не буду больше спойлерить!"

Зрителей ждут 16 серий, состоящих из нескольких детективных историй. В центре каждой – преступление и разоблачение. Поэтому было решено привлечь к работе сразу трех режиссеров – Думана Еркимбека, Шугыла Сержана, Олжаса Нурбая.

"Это новая американская система, которую я пробую. Проект большой. Несколько детективных линий. Одному человеку было бы сложно справиться. Поэтому мы работаем втроем. У каждого свой взгляд. Зритель только выиграет от этого. А моя обязанность – синхронизировать работу режиссеров. Цель сериала – показать трагедию личности сквозь призму событий, а не просто рассказать о событии". Режиссер Олжас Нурбай

Премьера сериала состоится 20 ноября в 18.00 на телеканале НТК.

Также сериал будет доступен к просмотру на Youtube канале NTK TV.