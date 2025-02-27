Александр Буйнов сделал заявление после ДТП с пенсионеркой

Известный певец Александр Буйнов прокомментировал дорожно-транспортное происшествие (ДТП) со своим участием, которое произошло накануне в Подмосковье. Исполнитель вышел на связь в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Артист заявил, что пострадавшей женщине будет оказана вся необходимая медицинская помощь и поддержка с его стороны.

"Я искренне приношу свои извинения пострадавшей. Спасибо сотрудникам ГИБДД и медицинским работникам, которые максимально быстро оказались на месте происшествия и оказали помощь Алле Николаевне". Александр Буйнов

74-летний Буйнов также подчеркнул, что многие СМИ начали спекулировать этой новостью, выдавая информацию, не соответствующую действительности.

"Будьте аккуратны и внимательны при выборе источника информации", – посоветовал он.

Ранее мы сообщали, что 26 февраля 2025 года Буйнов на пешеходном переходе сбил пенсионерку в Подмосковье. Как оказалось, исполнитель хита "Мои финансы поют романсы" не увидел 61-летнюю женщину на нерегулируемом переходе и сбил ее на своем внедорожнике Lexus. Пострадавшую госпитализировали, у нее диагностировали разрыв связок. Позднее стало известно, что в ДТП пострадала воспитательница детского сада. Она уточнила, что в тот злополучный момент возвращалась домой с работы.