#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
501.28
526.19
5.86
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
501.28
526.19
5.86
Культура и шоу-бизнес

Александр Буйнов сделал заявление после ДТП с пенсионеркой

Александр Буйнов сделал заявление после ДТП с пенсионеркой , фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 18:00 Фото: Instagram/buinovofficial
Известный певец Александр Буйнов прокомментировал дорожно-транспортное происшествие (ДТП) со своим участием, которое произошло накануне в Подмосковье. Исполнитель вышел на связь в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Артист заявил, что пострадавшей женщине будет оказана вся необходимая медицинская помощь и поддержка с его стороны.

"Я искренне приношу свои извинения пострадавшей. Спасибо сотрудникам ГИБДД и медицинским работникам, которые максимально быстро оказались на месте происшествия и оказали помощь Алле Николаевне".Александр Буйнов

74-летний Буйнов также подчеркнул, что многие СМИ начали спекулировать этой новостью, выдавая информацию, не соответствующую действительности.

"Будьте аккуратны и внимательны при выборе источника информации", – посоветовал он.

Ранее мы сообщали, что 26 февраля 2025 года Буйнов на пешеходном переходе сбил пенсионерку в Подмосковье. Как оказалось, исполнитель хита "Мои финансы поют романсы" не увидел 61-летнюю женщину на нерегулируемом переходе и сбил ее на своем внедорожнике Lexus. Пострадавшую госпитализировали, у нее диагностировали разрыв связок. Позднее стало известно, что в ДТП пострадала воспитательница детского сада. Она уточнила, что в тот злополучный момент возвращалась домой с работы.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Танцующие "под дудку" 2-летнего сына Али Окапов с женой развеселили поклонников
Культура и шоу-бизнес
16:58, Сегодня
Танцующие "под дудку" 2-летнего сына Али Окапов с женой развеселили поклонников
Седьмой сезон популярного сериала "Патруль" выходит в эфир 3 марта на телеканале НТК
Культура и шоу-бизнес
16:13, Сегодня
Седьмой сезон популярного сериала "Патруль" выходит в эфир 3 марта на телеканале НТК
Бибисара Асаубаева отметила личный праздник
Культура и шоу-бизнес
14:30, Сегодня
Бибисара Асаубаева отметила личный праздник
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: