Александр Буйнов сделал заявление после ДТП с пенсионеркой
Артист заявил, что пострадавшей женщине будет оказана вся необходимая медицинская помощь и поддержка с его стороны.
"Я искренне приношу свои извинения пострадавшей. Спасибо сотрудникам ГИБДД и медицинским работникам, которые максимально быстро оказались на месте происшествия и оказали помощь Алле Николаевне".Александр Буйнов
74-летний Буйнов также подчеркнул, что многие СМИ начали спекулировать этой новостью, выдавая информацию, не соответствующую действительности.
"Будьте аккуратны и внимательны при выборе источника информации", – посоветовал он.
Ранее мы сообщали, что 26 февраля 2025 года Буйнов на пешеходном переходе сбил пенсионерку в Подмосковье. Как оказалось, исполнитель хита "Мои финансы поют романсы" не увидел 61-летнюю женщину на нерегулируемом переходе и сбил ее на своем внедорожнике Lexus. Пострадавшую госпитализировали, у нее диагностировали разрыв связок. Позднее стало известно, что в ДТП пострадала воспитательница детского сада. Она уточнила, что в тот злополучный момент возвращалась домой с работы.