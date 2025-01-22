Александр Буйнов озадачил поклонников

74-летний артист накануне опубликовал фото, под которым написал:

"Не успеешь глазом моргнуть – понедельник ускользнул от меня. Признаюсь – работал до позднего вечера. Утром стоял в пробке и слушал интересный подкаст про жизнь. И в конце автор предлагает поразмышлять на тему: "Если бы была машина времени, переместившись в прошлое, какой совет вы передали бы себе в подростковом возрасте?". Я долго думал, и, наверное, это были бы какие-то бытовые, житейские советы, и точно посоветовал бы себе больше времени уделять близким... Адресую этот вопрос вам, друзья. Поделитесь своими мыслями".