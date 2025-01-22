Александр Буйнов озадачил поклонников
74-летний артист накануне опубликовал фото, под которым написал:
"Не успеешь глазом моргнуть – понедельник ускользнул от меня. Признаюсь – работал до позднего вечера. Утром стоял в пробке и слушал интересный подкаст про жизнь. И в конце автор предлагает поразмышлять на тему: "Если бы была машина времени, переместившись в прошлое, какой совет вы передали бы себе в подростковом возрасте?". Я долго думал, и, наверное, это были бы какие-то бытовые, житейские советы, и точно посоветовал бы себе больше времени уделять близким... Адресую этот вопрос вам, друзья. Поделитесь своими мыслями".
Ответы от подписчиков Буйнову долго ждать не пришлось:
- "Я бы оставила все, как есть".
- "Даже не знаю, надо подумать".
- "Наверное, изменила бы выбор мужа".
- "Самое главное – уметь ценить то, что имеем".
- "Выбирать иную профессию, когда был выбор".
- "Время несется с бешеной скоростью... Так жаль".
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