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Культура и шоу-бизнес

Александр Буйнов озадачил поклонников

Александр Буйнов озадачил поклонников, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 15:57 Фото: Instagram/buinovofficial
Известный российский певец и музыкант Александр Буйнов заставил своих поклонников задуматься, сообщает Zakon.kz.

74-летний артист накануне опубликовал фото, под которым написал:

"Не успеешь глазом моргнуть – понедельник ускользнул от меня. Признаюсь – работал до позднего вечера. Утром стоял в пробке и слушал интересный подкаст про жизнь. И в конце автор предлагает поразмышлять на тему: "Если бы была машина времени, переместившись в прошлое, какой совет вы передали бы себе в подростковом возрасте?". Я долго думал, и, наверное, это были бы какие-то бытовые, житейские советы, и точно посоветовал бы себе больше времени уделять близким... Адресую этот вопрос вам, друзья. Поделитесь своими мыслями".

Ответы от подписчиков Буйнову долго ждать не пришлось:

  • "Я бы оставила все, как есть".
  • "Даже не знаю, надо подумать".
  • "Наверное, изменила бы выбор мужа".
  • "Самое главное – уметь ценить то, что имеем".
  • "Выбирать иную профессию, когда был выбор".
  • "Время несется с бешеной скоростью... Так жаль".

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8 января 2025 года Александр Буйнов опубликовал архивное видео, где исполнил один из хитов легендарного американского певца и актера Элвиса Пресли.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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