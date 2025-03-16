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Культура и шоу-бизнес

Буйнов извинился перед пострадавшей в ДТП женщиной

Буйнов публично извинился перед пострадавшей во время ДТП женщиной, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2025 06:16 Фото: Facebook/buinov.ru
Певец Александр Буйнов публично извинился 14 марта перед жертвой ДТП, виновником которого он стал, сообщает Zakon.kz.

Внедорожник Александра Буйнова сбил пожилую женщину в подмосковной Апрелевке 26 февраля. Пострадавшую госпитализировали с разрывом связок.

Спустя время в программе "Прямой эфир" Александр признался, что часть переписки с сыном Аллы Николаевны случайно удалилась. Также певец заявил, что в первые дни у него было шоковое состояние, поэтому он не мог публично принести извинения.

Также в программе 74-летний Буйнов обратился к пострадавшей и ее сыну.

"Хочу принести извинения и напомнить, что моя помощь была предложена. Мне обидно, что ее сын в переписке был адекватным человеком, а потом начались передачи, интернет… Будьте добрее", – сказал певец.

О готовности к откровенному разговору певец поделился в своем Telegram-канале, когда анонсировал выпуск программы "Прямой эфир".

А вот актрису Юлию Пересильд обвинили в протекции своей дочери Анны для съемок в рекламе модного бренда.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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