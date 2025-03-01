Сбитая Александром Буйновым пенсионерка заявила, что не простит певца
Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале Shot 1 марта, в ближайшее время пострадавшую переведут в больницу в Москве. Женщина утверждает, что у нее болит все тело. Врачи объясняют перевод из одной больницы в другую тем, что сейчас пациентка не получает достаточного лечения.
Также пенсионерка заявила, что не простит певца ни за какие деньги.
Она добавила, что ни артист, ни представители по-прежнему не вышли на связь и не принесли личных извинений.
"Все должно быть по закону!" – отметила женщина.
После аварии артист объяснил произошедшее тем, что не заметил пешехода на дороге и не успел среагировать. Пострадавшая тем временем рассказывала, что Буйнов после ДТП не подходил к ней проверить, в каком она состоянии, и хотел уехать с места происшествия.
Также знаменитость отметился публикацией в социальных сетях. Тогда 74-летний музыкант заверил, что пострадавшей женщине будет оказана вся необходимая медицинская помощь и поддержка с его стороны.