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Культура и шоу-бизнес

Сбитая Александром Буйновым пенсионерка заявила, что не простит певца

Сбитая Александром Буйновым пенсионерка заявила, что не простит певца, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2025 13:59 Фото: Instagram/buinovofficial
26 февраля 2025 года народный артист России Александр Буйнов на своей иномарке сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе в Подмосковье. Состояние 61-летней воспитательницы детского сада ухудшилось, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале Shot 1 марта, в ближайшее время пострадавшую переведут в больницу в Москве. Женщина утверждает, что у нее болит все тело. Врачи объясняют перевод из одной больницы в другую тем, что сейчас пациентка не получает достаточного лечения.

Также пенсионерка заявила, что не простит певца ни за какие деньги.

Она добавила, что ни артист, ни представители по-прежнему не вышли на связь и не принесли личных извинений.

"Все должно быть по закону!" – отметила женщина.

После аварии артист объяснил произошедшее тем, что не заметил пешехода на дороге и не успел среагировать. Пострадавшая тем временем рассказывала, что Буйнов после ДТП не подходил к ней проверить, в каком она состоянии, и хотел уехать с места происшествия.

Также знаменитость отметился публикацией в социальных сетях. Тогда 74-летний музыкант заверил, что пострадавшей женщине будет оказана вся необходимая медицинская помощь и поддержка с его стороны.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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