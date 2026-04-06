#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
470.46
543.1
5.86
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
470.46
543.1
5.86
Культура и шоу-бизнес

Легендарный Александр Зацепин, отметивший 100-летие, раскрыл секреты долголетия

композитор Александр Зацепин, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2026 14:24 Фото: Instagram/belaya.studia
Отметивший 100-летний юбилей народный артист России Александр Зацепин поделился своими секретами долголетия, сообщает Zakon.kz.

Ведущая шоу "Звезды сошлись" на НТВ Лера Кудрявцева поинтересовалась у композитора: "Залог долгой жизни – это генетика или дисциплина?"

"Я считаю, что это судьба. Потому что мама и папа жили до 80 примерно лет, так что уже это не генетика... Может, образ жизни", – ответил композитор.

Затем его подробно расспросили о питании, к которому, как оказалось, Зацепин относится весьма строго. Он не ест большого количества мяса, избегает мучного и сладкого, но иногда может себе позволить блин или кусочек хлеба, например, к овощному борщу.

"Только надо не переедать. По поводу мяса. Совсем не есть нельзя. Можно есть, но немного. Доктор мне говорит, что мне 40 граммов мяса достаточно. Если я беру котлетку, то пополам или две трети", – поделился автор легендарных хитов.

На завтрак он может съесть пшенную кашу, но на соевом молоке. Коровье молоко исключено. Кофе пьет черный, без сахара. В день позволяет себе две чашки: утром и в 17:00.

"Утром я еще съедаю авокадо, иногда мандарин, яблоко, фрукты какие-то. Ягоду – чернику или голубику. Хлеб с сыром – нет, сыр не рекомендуется. Можно сыр, но он должен быть 20%", – рассказал Зацепин.

На обед он есть суп-пюре, индейку, овощи на пару, кролика. На ужин – рыба с овощами, пюре, рис или гречка.

И так долгожитель питается уже лет 15-20.

Важен для Зацепина и режим дня. Спать он ложится в 23:00, просыпается в 7:00. Один раз в день спит 12-13 минут. Также каждое утро он делает зарядку по 30-35 минут, включая элементы йоги.

10 марта 2026 года Александру Зацепину исполнилось 100 лет. Подробно о его жизни и роли в ней Казахстана мы писали здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
