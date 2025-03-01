Лауреатов юбилейной кинопремии "Сезар" назвали в Париже

В Париже определили победителей французской национальной кинопремии "Сезар". Церемонию проводили в 2025 году в пятидесятый раз, сообщает Zakon.kz.

Лучшим фильмов члены жюри признали картину "Эмилия Перес" французского режиссера Жака Одиара.

"За фильм "Эмилия Перес" Одиар также получил награды в категориях "лучший режиссер" и "лучший адаптированный сценарий". Кроме того, картина удостоена наград в номинациях "лучшая музыка", "лучший звук", "лучшая операторская работа" и "лучшие визуальные эффекты", – сообщает Hollywoodreporter.

Лучшим актером на церемонии признали Карим Леклу за роль в фильме "Роман о Джиме", а лучшей актрисой – Афсию Эрзи, снявшуюся в картине "Борго".

Ален Шаба за роль в фильме "Разбитые сердца" стал лучшим актером второго плана, а Нина Мерисс удостоена награды в категории "лучшая женская роль второго плана" за работу в картине "История Сулеймана".

🚨🇫🇷🇵🇸 FLASH – "Aujourd’hui, la Shoah et la sécurité juive sont utilisées pour justifier les massacres et le nettoyage ethnique à Gaza", lâche Jonathan Glazer, qui remporte le César du meilleur film étranger. (CANAL+) #Cesars2025 pic.twitter.com/uNevd12tYb — AlertesInfos (@AlertesInfos) February 28, 2025

Пятидесятая церемония вручения премии "Сезар" состоялась 28 февраля в концертном зале "Олимпия" в Париже. В качестве председателя жюри выступила актриса Катрин Денев, режиссером премии – Седрик Клапиш, а ведущим – актер и режиссер Жан-Паскаль Зади.

Ранее стало известно, что американская актриса Шэрон Стоун, известная по фильмам "Основной инстинкт" и "Казино", снимется в третьем сезоне сериала "Эйфория".