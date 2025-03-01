#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
499.22
519.14
5.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
499.22
519.14
5.64
Культура и шоу-бизнес

Лауреатов юбилейной кинопремии "Сезар" назвали в Париже

Кинопремия &quot;Сезар&quot;, кино, актеры, Катрин Денев, , фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2025 16:23 Фото: Х/canalplus
В Париже определили победителей французской национальной кинопремии "Сезар". Церемонию проводили в 2025 году в пятидесятый раз, сообщает Zakon.kz.

Лучшим фильмов члены жюри признали картину "Эмилия Перес" французского режиссера Жака Одиара.

"За фильм "Эмилия Перес" Одиар также получил награды в категориях "лучший режиссер" и "лучший адаптированный сценарий". Кроме того, картина удостоена наград в номинациях "лучшая музыка", "лучший звук", "лучшая операторская работа" и "лучшие визуальные эффекты", – сообщает Hollywoodreporter.

Лучшим актером на церемонии признали Карим Леклу за роль в фильме "Роман о Джиме", а лучшей актрисой – Афсию Эрзи, снявшуюся в картине "Борго".

Ален Шаба за роль в фильме "Разбитые сердца" стал лучшим актером второго плана, а Нина Мерисс удостоена награды в категории "лучшая женская роль второго плана" за работу в картине "История Сулеймана".

Пятидесятая церемония вручения премии "Сезар" состоялась 28 февраля в концертном зале "Олимпия" в Париже. В качестве председателя жюри выступила актриса Катрин Денев, режиссером премии – Седрик Клапиш, а ведущим – актер и режиссер Жан-Паскаль Зади.

Ранее стало известно, что американская актриса Шэрон Стоун, известная по фильмам "Основной инстинкт" и "Казино", снимется в третьем сезоне сериала "Эйфория".

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
Ольга Бузова посягнула на хит Бритни Спирс 27-летней давности
Культура и шоу-бизнес
15:33, Сегодня
Ольга Бузова посягнула на хит Бритни Спирс 27-летней давности
Сбитая Александром Буйновым пенсионерка заявила, что не простит певца
Культура и шоу-бизнес
13:59, Сегодня
Сбитая Александром Буйновым пенсионерка заявила, что не простит певца
Молодая жена Петросяна отправилась покорять Байкал с сумочкой за 1,4 млн тенге
Культура и шоу-бизнес
11:54, Сегодня
Молодая жена Петросяна отправилась покорять Байкал с сумочкой за 1,4 млн тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: