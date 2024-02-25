В Париже назвали лучший фильм 2023 года: у него на счету шесть наград

В парижском концертном зале "Олимпия" прошла церемония вручения 49-й премии "Сезар" – национальной кинонаграды Франции. Лучшим фильмом 2023 года, по версии французской киноакадемии, стала судебная драма "Анатомия падения" Жюстин Трие, сообщает Zakon.kz.

Всего на счету картины "Анатомия падения" оказалось шесть наград. А сама Трие стала второй женщиной в истории "Сезара", получившей премию за режиссуру. До этого первой и единственной была Тони Маршаль в 2000 году за "Салон красоты "Венера".

Сандра Хюллер, сыгравшая в фильме Трие известную писательницу, которую подозревают в убийстве мужа, удостоена звания лучшей актрисы. А сыгравший ее адвоката Сванн Арло получил награду как лучший актер второго плана. Также создателям фильма вручили премии за лучший оригинальный сценарий и монтаж. До этого "Анатомию" номинировали на пять "Оскаров".

На церемонии также широко отметили фэнтези-драму "Королевство зверей" Тома Кайе – пять наград. Почетного "Сезара" из рук Марион Котияйр получил режиссер Кристофер Нолан. Они вместе работали над "Началом".

Газета Le Figaro представила список лауреатов премии.

Лучший фильм – "Анатомия падения"

Лучшая режиссура – Жюстин Трие ("Анатомия падения")

Лучшая актриса – Сандра Хюллер ("Анатомия падения")

Лучший актер – Арье Вортхальтер ("Дело Гольдмана")

Лучшая актриса второго плана – Адель Экзаркопулос ("Я всегда буду помнить ваши лица")

Лучший актер второго плана – Сванн Арло ("Анатомия падения").

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