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Культура и шоу-бизнес

Отец Яниса Тиммы обратился к Анне Седоковой

Отец Яниса Тиммы обратился к Анне Седоковой, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2025 05:45 Фото: Instagram/annasedokova
1 марта бывший свекор Анны Седоковой Райтис Тимма обратился к ней в своих соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Со слов мужчины, певица заблокировала его в Instagram несколько лет назад.

"Приглашаю невестку к себе в гости. Я заблокирован уже три года, но есть добрые люди. Дайте ей знать", – написал Райтис Тимма.

Фото: Instagram/raitis_timma

Также он прокомментировал последний пост певицы и настаивает на ее визите.

"Это пишет моя невестка! И это правильно – бояться надо, но поздно", – обратился к Седоковой Тимма старший.

Фото: Instagram/raitis_timma

Ранее родственники баскетболиста получили отказ в возбуждении уголовного дела. В середине февраля адвокат Екатерина Гордон заявила, что следствие проведет дополнительную проверку по факту смерти Тиммы.

А вот сбитая Александром Буйновым пенсионерка заявила, что не простит певца.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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