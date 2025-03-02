Отец Яниса Тиммы обратился к Анне Седоковой

1 марта бывший свекор Анны Седоковой Райтис Тимма обратился к ней в своих соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Со слов мужчины, певица заблокировала его в Instagram несколько лет назад.

"Приглашаю невестку к себе в гости. Я заблокирован уже три года, но есть добрые люди. Дайте ей знать", – написал Райтис Тимма.

Фото: Instagram/raitis_timma

Также он прокомментировал последний пост певицы и настаивает на ее визите.

"Это пишет моя невестка! И это правильно – бояться надо, но поздно", – обратился к Седоковой Тимма старший.

Фото: Instagram/raitis_timma

Ранее родственники баскетболиста получили отказ в возбуждении уголовного дела. В середине февраля адвокат Екатерина Гордон заявила, что следствие проведет дополнительную проверку по факту смерти Тиммы.

А вот сбитая Александром Буйновым пенсионерка заявила, что не простит певца.