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Культура и шоу-бизнес

10 фильмов о женщинах: сильных, смелых и нежных

10 фильмов о женщинах: сильных, смелых и нежных, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2025 14:51 Фото: Megogo
В честь Международного женского дня вместе с ведущим медиа-сервисом с многолетней историей успешной работы в Казахстане мы собрали фильмы, которые мотивируют творить, мечтать и реализовывать все свои идеи. От трогательных драм до захватывающих приключений.

Это истории о силе духа, мечтах, дружбе и любви.

Но главные героини есть не только на экране, но и среди нас. Они совершают подвиги каждый день – в домах моды, государственных учреждениях, за компьютером, в музыке, творчестве и дома. Пусть эта подборка напоминает нам об этом. Включайте на MEGOGO, где собран один из самых обширных каталогов зарубежного контента, а также локальных фильмов, сериалов, ТВ и спорта!

Красотка | MGG 9.3

Смотреть на MEGOGO

Эдвард невероятно успешен в бизнесе, но личная жизнь у него не складывается. Расставшись со своей возлюбленной, герой колесит по ночному Лос-Анджелесу и заезжает в квартал красных фонарей. Там встречает Вивьен, которая предлагает провести вместе ночь. Он соглашается, но есть момент… Теперь мужчина не представляет своей жизни без этой женщины!

Кто угодно, кроме тебя | MGG 8.9

Смотреть на MEGOGO

Идеальное первое свидание Бена и Би внезапно заканчивается взаимной ненавистью, а все из-за нелепого стечения обстоятельств. Поэтому они решают больше никогда не встречаться, однако судьба имеет свои планы. И через некоторое время оба оказываются на свадьбе сестры Би. Теперь, чтобы не портить никому праздник, они решают притвориться влюбленной парой. Но все мы знаем, к чему это может привести...

Маленькие женщины | MGG 9.1

10 фильмов о женщинах: сильных, смелых и нежных, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2025 14:51

Фото: Megogo

Смотреть на MEGOGO

Джо – хулиганка, которая дружит только с мальчиками. Мэг – сдержанная и романтичная девочка, мечтающая о роскошной жизни. Бет – скромная и застенчивая музыкантша. Эми – артистическая и импульсивная младшая сестра, пользующаяся своим обаянием для достижения целей. Казалось, это обычная история из жизни четырех сестер. Но не все так просто, когда тебе нужно добиться успеха во время гражданской войны в США…

Барби | MGG 7.8

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В Барбиленде всегда все идеально! Девчонки живут в матриархальном обществе, они уверены в себе, имеют дом, машину, работу и красивого Кена. Но однажды Барби проснулась с ужасной мыслью о смерти. И чтобы решить эту проблему, ей нужно отправиться в реальный мир и найти свою владелицу…

Миссис Харрис едет в Париж | MGG 9.3

10 фильмов о женщинах: сильных, смелых и нежных, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2025 14:51

Фото: Megogo

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Овдовевшая уборщица безумно влюбилась в платье из новой коллекции Dior. Получив пенсию, героиня отправляется в Париж и оказывается на показе в честь десятилетия Дома моды. Там она знакомится с Андре, который решает познакомить англичанку с миром моды поближе…

Звезда родилась | MGG 8.5

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Элли мечтает стать известной певицей, а популярность кантри-музыканта Джексона на грани краха. Их встреча даст миру невероятные хиты и две истории – потрясающего взлета и рокового падения.

Как отделаться от парня за 10 дней | MGG 9.0

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Энди – журналистка популярного издания. Однажды она получает задание: влюбить в себя парня и добиться, чтобы он бросил ее в течение 10 дней. В то же время рекламный агент Бенджамин ради получения выгодного контракта заключает пари со своим боссом. Суть: он сможет влюбить в себя любую девушку всего за 10 дней. В результате они встретились…

Предложение | MGG 9.7

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Маргарет Тейт занимает руководящую должность в известном издании. И все бы хорошо, если б не истекала ее рабочая виза, грозящая Маргарет депортацией домой в Канаду... Надменная и расчетливая начальница быстро осознает, что нет другого выхода, как вступить в фиктивный брак с собственным ассистентом.

Бедные-несчастные | MGG 7.6

10 фильмов о женщинах: сильных, смелых и нежных, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2025 14:51

Фото: Megogo

Смотреть на MEGOGO

Молодая женщина узнает, что беременна от мужа тирана, и решается на отчаянный шаг – покончить жизнь самоубийством, прыгнув с высокого моста. Но умереть ей не суждено, по крайней мере, не до конца. Ведь сумасшедший ученый Годвин Бакстер возвращает женщину к жизни, пересадив мозг ее нерожденного ребенка. Теперь Белла должна заново познать себя и окружающий мир. Но сможет ли она справиться с его жестокостью?

Круэлла | MGG 9.2

10 фильмов о женщинах: сильных, смелых и нежных, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2025 14:51

Фото: Megogo

Смотреть на MEGOGO

С самого детства Эстелла была бунтаркой. Из-за этого мама героини забирает дочь с собой в Лондон, но добраться до большого города у них не получается. Мать Эстеллы погибает в доме модельерши, а сама она вынуждена выживать на лондонских улицах. Спустя время Эстелла находит себя и заявляет об этом всему миру!

Партнерский материал

Фото Константин Вноровский
Константин Вноровский
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