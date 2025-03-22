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Культура и шоу-бизнес

10 фильмов к Наурызу: о необычных приключениях и важнейших ценностях

фильмы, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2025 17:08 Фото: Мegogo
Наурыз – пора, когда хочется провести больше времени с близкими, наполняясь светом и радостью. В честь праздника вместе с MEGOGO, ведущим медиасервисом с многолетней историей успешной работы в Казахстане, мы подготовили фильмы, которые добавят теплых моментов и сплотят вас с семьей.

На MEGOGO собран один из самых обширных каталогов зарубежного контента, а также локальных фильмов, сериалов, ТВ и спорта, что делает его отличным спутником этих ярких дней. Начните с нашей душевной киноподборки!

Миссис Даутфайр | MGG 9.1


афиша, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2025 17:08

Фото: Мegogo

https://megogo.net/ru/view/3892961-missis-dautfayr.html

Даниэль Хиллард теряет работу, семью и получает разрешение видеть детей только раз в неделю. Но мужчина не намерен сдаваться. Он решает переодеться в женщину и устроиться домработницей к своей бывшей жене, чтобы каждый день быть рядом со своими непоседами. В своем приключении Даниэль открывает радости жизни.

Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф | MGG 9.3


Фото: Мegogo

https://megogo.net/ru/view/1003951-khroniki-narnii-lev-koldun-ya-i-volshebnyy-shkaf.html

Четверо детей попадают в волшебную Нарнию через шкаф. Этот мир окутан вечной зимой, ведь им правит злая Белая Колдунья. Но пророчество гласит, что с приходом достойных всё изменится. Чтобы победить волшебницу, самое главное для ребят – это сплотиться.

Чарли и шоколадная фабрика | MGG 9.4


Фото: Мegogo

https://megogo.net/ru/view/2457431-charli-i-shokoladnaya-fabrika.html

Невероятная новость – разыгрывается пять золотых билетов, дающих право ребенку и одному из его родственников посетить известную шоколадную фабрику Вилли Вонки. Кто же найдет заветный пропуск в мир сладких чудес? Это путешествие станет не только захватывающим приключением, но и возможностью познать, что по-настоящему ценно.

Дом странных детей Мисс Перегрин | MGG 8.9


Фото: Мegogo

https://megogo.net/ru/view/2739001-dom-strannykh-detey-miss-peregrin.html

Увлекательная история о подростке, который находит заброшенный приют, где живут дети с уникальными способностями. Эти необычные ребята хранят свои силы в тайне, но они не опасны – наоборот, каждый из них нуждается в поддержке и понимании. Герою предстоит помочь этим детям раскрыться и понять, какую важную роль он должен сыграть в их жизни.

Книга джунглей | MGG 9.0


Фото: Мegogo

https://megogo.net/ru/view/2860611-kniga-dzhungley.html

У Маугли есть две семьи: одна – человеческая, а другая – среди животных. Тигр Шерхан хочет забрать это у него. Но парень решает не отступать, ведь его верность сильнее страха. Маугли готов защищать тех, кто ему дорог.

Малефисента | MGG 9.3


Фото: Мegogo

https://megogo.net/ru/view/1138001-malefisenta.html

Могущественная фея вырастила Аврору, как собственную дочь. Когда волшебница столкнулась с предательством, ее сердце наполнилось болью. Однако, несмотря на темноту, героиня не потеряла своей способности любить. Ей предстоит найти этот свет в себе, чтобы исцелиться.

Мы купили зоопарк | MGG 8.8


Фото: Мegogo

https://megogo.net/ru/view/10117755-my-kupili-zoopark.html

Семья Ми решает спасти заброшенный зоопарк, и для этого они готовы рискнуть многим, включая последние сбережения. Сперва героям непросто, но в семье царит поддержка и вера в успех. Их сплоченность придает им смелости не сдаваться.

Бетховен | MGG 9.7


Фото: megogo

https://megogo.net/ru/view/2939851-betkhoven.html

Щенок сенбернара попадает в семью Ньютонов и становится их верным другом. Но злобный ветеринар, проводящий эксперименты на собаках, хочет его забрать. Однако семья будет защищать своего любимца, и даже отец, который не сразу принял питомца, встанет на его защиту.

Октябрьское небо | MGG 9.0


Фото: megogo

https://megogo.net/ru/view/2939041-oktyabr-skoe-nebo.html

Школьник Гомер Хикэм из шахтерского городка, вдохновленный запуском спутника, решает сконструировать свою ракету. Постепенно парень окружает себя людьми, которые верят в его идеи и готовы помочь. Это приближает Гомера к исполнению мечты и становится его силой для преодоления преград.

Путешествие к Центру Земли | MGG 9.2


Фото: megogo

https://megogo.net/ru/view/2456651-puteshestvie-k-tsentru-zemli.html

Профессор Тревор Андерсен отправляется в Исландию, чтобы найти своего брата, пропавшего много лет назад. Вместе с племянником Шоном они отправляются в захватывающее путешествие, полное неожиданных открытий и новых знакомств.

Партнерский материал

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Андрей Дюсупов
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