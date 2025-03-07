#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
495.95
535.28
5.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
495.95
535.28
5.54
Статьи

Не слабый пол: подборка интересных фильмов, главные героини которых – женщины

Подборка интересных фильмов , фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2025 09:40 Фото: кадры из фильмов "Шпион", "Красотка на взводе", "Восхождение Юпитер", "Хищные птицы"
Близится 8 Марта. В честь Международного женского дня Zakon.kz предлагает ознакомиться с пятью любопытными лентами, героини которых совсем не похожи на типичных для кинематографа "дам в беде".

"Шпион" (2015)

40-летняя сотрудница ЦРУ Сьюзен считает себя неудачницей. Несмотря на подаваемые ранее надежды, женщина так и не сумела стать "настоящим" секретным агентом и остается лишь "голосом в наушнике", помогающим геройствовать другим. Она терпит снисходительное отношение коллег да к тому же безответно влюблена в "бондоподобного" красавчика-напарника.

Последний, однако, внезапно проваливает важную операцию. Единственной надеждой на спасение ситуации становится некая Рейна Боянова, которая, как оказалось, владеет нужной спецслужбе информацией. Вот только дамочка знает всех шпионов как облупленных, и неприметная Сьюзен наконец получает шанс показать себе и другим, на что она способна.

"Сила грома"

Вдогонку – еще одна замечательная комедия с талантливой Мелиссой Маккартни в главной роли.

По сюжету часть жителей планеты обрела суперспособности. Увы, достались они не лучшим представителям человечества, и теперь простые смертные вынуждены соседствовать с ошалевшими от собственной мощи и безнаказанности злодеями.

Эмили знает об этом не понаслышке. В стычке с антагонистами девочка потеряла родителей и поклялась однажды найти способ дать им отпор. Стараясь угнаться за своей мечтой любой ценой, Эмили на долгие годы лишается лучшей подруги детства Лидии.

Впрочем, упорство дает свои плоды: выросшей в гениальную ученую умнице удается создать экспериментальное вещество, способное наделить сверхсилами любого человека, в организм которого попадет. Тут-то на горизонте и объявляется ностальгирующая по прошлому Лидия...

"Красотка на взводе"

Линди всю жизнь испытывает проблемы с контролем собственного крутого норова. Эффектная блондинка не просто вспыхивает, как спичка, а взрывается, как бомба от любого внешнего раздражителя. Хоть как-то удерживать себя в узде девушке помогает устройство, бьющее ее током при малейшем намеке на всплеск эмоций.

И все бы хорошо, но при загадочных обстоятельствах погибает возлюбленный Линди. Так хрупкая на вид леди превращается в оружие массового поражения.

"Восхождение Юпитер"

Обычная уборщица с необычным именем Юпитер ненавидит свои серые будни. Еще бы, ей с младых ногтей внушали, что она вся такая особенная – прямо как планета, в честь которой названа. Но, увы, в "светлом будущем" поджидали только унитазы, которые приходится драить день ото дня. Или нет? Ведь не станут же инопланетные существа гонятся за "тривиальной обслугой"? Да и брутальный солдат с лицом Ченнинга Татума едва ли рискнет ради нее жизнью.

А что, если Юпитер вовсе даже и не Золушка, а самая что ни на есть королева, просто еще не знает об этом?

Да, эта история из всех перечисленных наиболее близка к лекалам классических сказок, где прекрасный принц дарит бедняжке лучшую жизнь. Но к чести сценаристов, здесь привычные роли несколько переработаны.

"Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"

Случилось страшное: знаменитую на весь Готэм Харли Квинн бросил обожаемый ею "пудинг" Джокер. Правда, страдать экс-зазнобе клоуна-психопата особо некогда, ведь с уходом возлюбленного она утратила свою неприкосновенность. А врагов у "девушки-арлекино" хоть отбавляй и все с удовольствием воспользуются возможностью отомстить. Теперь основная задача Харли – выжить в новой реальности без влиятельного бойфренда под боком и заявить о себе как о самодостаточной злодейке.

Между тем по Готэму бродят и другие сильные женщины, преследующие свои цели. Ради достижения которых они готовы даже объединиться с сумасшедшей Квинн в одну команду.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Поделиться новостью
Читайте также
Букет к 8 Марта: что и по каким ценам предлагают цветочные рынки в регионах страны
Статьи
09:34, Сегодня
Букет к 8 Марта: что и по каким ценам предлагают цветочные рынки в регионах страны
Снежный март: как в Астане справляются с обильными осадками – фоторепортаж
Статьи
18:06, 06 марта 2025
Снежный март: как в Астане справляются с обильными осадками – фоторепортаж
Как снижение ставки по ипотеке повлияет на рынок жилья в Казахстане
Статьи
16:51, 06 марта 2025
Как снижение ставки по ипотеке повлияет на рынок жилья в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: