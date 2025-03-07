Не слабый пол: подборка интересных фильмов, главные героини которых – женщины

Близится 8 Марта. В честь Международного женского дня Zakon.kz предлагает ознакомиться с пятью любопытными лентами, героини которых совсем не похожи на типичных для кинематографа "дам в беде".

"Шпион" (2015)

40-летняя сотрудница ЦРУ Сьюзен считает себя неудачницей. Несмотря на подаваемые ранее надежды, женщина так и не сумела стать "настоящим" секретным агентом и остается лишь "голосом в наушнике", помогающим геройствовать другим. Она терпит снисходительное отношение коллег да к тому же безответно влюблена в "бондоподобного" красавчика-напарника.

Последний, однако, внезапно проваливает важную операцию. Единственной надеждой на спасение ситуации становится некая Рейна Боянова, которая, как оказалось, владеет нужной спецслужбе информацией. Вот только дамочка знает всех шпионов как облупленных, и неприметная Сьюзен наконец получает шанс показать себе и другим, на что она способна.

"Сила грома"

Вдогонку – еще одна замечательная комедия с талантливой Мелиссой Маккартни в главной роли.

По сюжету часть жителей планеты обрела суперспособности. Увы, достались они не лучшим представителям человечества, и теперь простые смертные вынуждены соседствовать с ошалевшими от собственной мощи и безнаказанности злодеями.

Эмили знает об этом не понаслышке. В стычке с антагонистами девочка потеряла родителей и поклялась однажды найти способ дать им отпор. Стараясь угнаться за своей мечтой любой ценой, Эмили на долгие годы лишается лучшей подруги детства Лидии.

Впрочем, упорство дает свои плоды: выросшей в гениальную ученую умнице удается создать экспериментальное вещество, способное наделить сверхсилами любого человека, в организм которого попадет. Тут-то на горизонте и объявляется ностальгирующая по прошлому Лидия...

"Красотка на взводе"

Линди всю жизнь испытывает проблемы с контролем собственного крутого норова. Эффектная блондинка не просто вспыхивает, как спичка, а взрывается, как бомба от любого внешнего раздражителя. Хоть как-то удерживать себя в узде девушке помогает устройство, бьющее ее током при малейшем намеке на всплеск эмоций.

И все бы хорошо, но при загадочных обстоятельствах погибает возлюбленный Линди. Так хрупкая на вид леди превращается в оружие массового поражения.

"Восхождение Юпитер"

Обычная уборщица с необычным именем Юпитер ненавидит свои серые будни. Еще бы, ей с младых ногтей внушали, что она вся такая особенная – прямо как планета, в честь которой названа. Но, увы, в "светлом будущем" поджидали только унитазы, которые приходится драить день ото дня. Или нет? Ведь не станут же инопланетные существа гонятся за "тривиальной обслугой"? Да и брутальный солдат с лицом Ченнинга Татума едва ли рискнет ради нее жизнью.

А что, если Юпитер вовсе даже и не Золушка, а самая что ни на есть королева, просто еще не знает об этом?

Да, эта история из всех перечисленных наиболее близка к лекалам классических сказок, где прекрасный принц дарит бедняжке лучшую жизнь. Но к чести сценаристов, здесь привычные роли несколько переработаны.

"Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"

Случилось страшное: знаменитую на весь Готэм Харли Квинн бросил обожаемый ею "пудинг" Джокер. Правда, страдать экс-зазнобе клоуна-психопата особо некогда, ведь с уходом возлюбленного она утратила свою неприкосновенность. А врагов у "девушки-арлекино" хоть отбавляй и все с удовольствием воспользуются возможностью отомстить. Теперь основная задача Харли – выжить в новой реальности без влиятельного бойфренда под боком и заявить о себе как о самодостаточной злодейке.

Между тем по Готэму бродят и другие сильные женщины, преследующие свои цели. Ради достижения которых они готовы даже объединиться с сумасшедшей Квинн в одну команду.