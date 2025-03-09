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Культура и шоу-бизнес

Новый шедевр Димаша Кудайбергена произвел фурор в соцсетях

Димаш Кудайберген, соцсети, клипы, фурор , фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2025 20:39 Фото: dimashnews.com
Популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген 9 марта обратился к подписчикам, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram он поблагодарил фанатов за поддержку его нового клипа. 

"Я хочу поблагодарить всех своих фанатов, которые поддерживают мое новое видео. Судя по комментариям, проявили активность в основном мои иностранные слушатели, благодаря которым наш новый клип становится популярнее. Тем временем совсем скоро мы закончим вторую часть нашей истории", – написал Димаш под постом. 

Публикация набрала множество лайков и комментариев: 

  • "Мы так долго ждали именно эту песню. Спасибо, дорогой за шедевр. Невероятно красивый и эмоциональный клип. С нетерпением ждем продолжения!"
  • "Дорогой Димаш! Песня действительно уникальная, а видео невероятно трогательное, ждем продолжения. Спасибо за прекрасный подарок!"
  • "Димаш, песня потрясающая, и мы будем с нетерпением ждать продолжения!"

Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген трогательно обратился к женщинам. 

Айсулу Омарова
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