Новый шедевр Димаша Кудайбергена произвел фурор в соцсетях

Популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген 9 марта обратился к подписчикам, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram он поблагодарил фанатов за поддержку его нового клипа.

"Я хочу поблагодарить всех своих фанатов, которые поддерживают мое новое видео. Судя по комментариям, проявили активность в основном мои иностранные слушатели, благодаря которым наш новый клип становится популярнее. Тем временем совсем скоро мы закончим вторую часть нашей истории", – написал Димаш под постом.

Публикация набрала множество лайков и комментариев:

"Мы так долго ждали именно эту песню. Спасибо, дорогой за шедевр. Невероятно красивый и эмоциональный клип. С нетерпением ждем продолжения!"

"Дорогой Димаш! Песня действительно уникальная, а видео невероятно трогательное, ждем продолжения. Спасибо за прекрасный подарок!"

"Димаш, песня потрясающая, и мы будем с нетерпением ждать продолжения!"

Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген трогательно обратился к женщинам.