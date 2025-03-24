Димаш Кудайберген поделился философией жизни
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Популярный во всем мире казахстанский певец Димаш Кудайберген 24 марта порадовал подписчиков новой публикацией в Instagram, сообщает Zakon.kz.
Артист опубликовал вдохновляющую цитату Марка Твена: "Два самых важных дня в твоей жизни: день, когда ты появился на свет, и день, когда понял, зачем".
К посту артист добавил видео с одного из своих недавних концертов. На кадрах Димаш исполняет композицию на сцене с живым оркестром под бурные овации зрителей.
Поклонники в комментариях отметили, что цитата точно отражает путь самого певца, а его творчество помогает другим находить свой смысл.
- Еще можно добавить: день, когда услышали Димаша. У каждого из нас это особый день, изменивший жизнь!
- Какие слова ! Понять, зачем все, – это довольно сложно, мне кажется! Тебе было дано понять это в детстве, круто! Я вот только после сорока лет стала понимать, и то с трудом. Солнце, милый Димаш, спасибо за пост! Ты согрел нам сердце! Мы скучаем по тебе, красивый принц!
Ранее стало известно, что посвященный Димашу Кудайбергену билборд появился в столице Испании.
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