Димаш Кудайберген поделился философией жизни

Популярный во всем мире казахстанский певец Димаш Кудайберген 24 марта порадовал подписчиков новой публикацией в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Артист опубликовал вдохновляющую цитату Марка Твена: "Два самых важных дня в твоей жизни: день, когда ты появился на свет, и день, когда понял, зачем".

К посту артист добавил видео с одного из своих недавних концертов. На кадрах Димаш исполняет композицию на сцене с живым оркестром под бурные овации зрителей.

Поклонники в комментариях отметили, что цитата точно отражает путь самого певца, а его творчество помогает другим находить свой смысл.

Еще можно добавить: день, когда услышали Димаша. У каждого из нас это особый день, изменивший жизнь!

Какие слова ! Понять, зачем все, – это довольно сложно, мне кажется! Тебе было дано понять это в детстве, круто! Я вот только после сорока лет стала понимать, и то с трудом. Солнце, милый Димаш, спасибо за пост! Ты согрел нам сердце! Мы скучаем по тебе, красивый принц!

Ранее стало известно, что посвященный Димашу Кудайбергену билборд появился в столице Испании.