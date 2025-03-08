Димаш Кудайберген трогательно обратился к женщинам
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский певец Димаш Кудайберген трогательно поздравил поклонниц с Международным женским днем, сообщает Zakon.kz.
Видеообращение артист опубликовал 8 марта на своей странице в Instagram.
"Дорогие дамы! От всей души поздравляю вас с 8 Марта – Международным женским днем! Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, теплом и любовью. Окруженные заботой и нежностью близких, оставайтесь всегда счастливыми. Пусть этот светлый весенний праздник озарит ваши сердца вдохновением и радостью. С праздником!" – сказал Димаш.
Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген объявил о скором выходе нового музыкального видео.
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