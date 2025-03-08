Димаш Кудайберген трогательно обратился к женщинам

Культура и шоу-бизнес

Казахстанский певец Димаш Кудайберген трогательно поздравил поклонниц с Международным женским днем, сообщает Zakon.kz.

Видеообращение артист опубликовал 8 марта на своей странице в Instagram.

"Дорогие дамы! От всей души поздравляю вас с 8 Марта – Международным женским днем! Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, теплом и любовью. Окруженные заботой и нежностью близких, оставайтесь всегда счастливыми. Пусть этот светлый весенний праздник озарит ваши сердца вдохновением и радостью. С праздником!" – сказал Димаш.

Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген объявил о скором выходе нового музыкального видео.