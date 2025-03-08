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Культура и шоу-бизнес

Димаш Кудайберген трогательно обратился к женщинам

Димаш Кудайберген, артисты, 8 марта , фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2025 21:22 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский певец Димаш Кудайберген трогательно поздравил поклонниц с Международным женским днем, сообщает Zakon.kz.

Видеообращение артист опубликовал 8 марта на своей странице в Instagram. 

"Дорогие дамы! От всей души поздравляю вас с 8 Марта – Международным женским днем! Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, теплом и любовью. Окруженные заботой и нежностью близких, оставайтесь всегда счастливыми. Пусть этот светлый весенний праздник озарит ваши сердца вдохновением и радостью. С праздником!" – сказал Димаш. 

Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген объявил о скором выходе нового музыкального видео. 

Айсулу Омарова
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