Фильм "Аватар-3" станет самым длинным фильмом франшизы

Третий фильм "Аватар", который выйдет в кинотеатрах 19 декабря 2025 года, станет самой продолжительной частью франшизы, заявил Джеймс Кэмерон в интервью Empire, сообщает Zakon.kz.

По словам режиссера, в "Аватаре: Путь воды" было слишком много идей. Из-за этого развитие персонажей оказалось недостаточно глубоким.

"Фильм двигался, как скоростной поезд, и мы не уделили персонажам достаточно внимания", – пояснил Кэмерон.

Именно поэтому следующая часть будет немного длиннее. "Аватар: Путь воды" длился 192 минуты, а оригинальный "Аватар" – 162 минуты. Хронометраж нового фильма пока не раскрывается, но, учитывая тенденцию, зрителей ожидает более масштабное приключение.

Надо сказать, франшиза до сих пор остается невероятно успешной. Первые две части собрали в мировом прокате более 5,2 млрд долларов, а оригинальный "Аватар" после повторного релиза вновь стал самым кассовым фильмом в истории.

Ранее СМИ сообщили о смерти актера из "Гарри Поттера" и "Доктора Кто".